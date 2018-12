Pořád jsme v něčem pozadu, vázla souhra, mrzelo Jendrišáka

Kapitán českých florbalistů Matěj Jendrišák se na mistrovství světa v Praze třetí bronzové medaile nedočkal. Účastník pěti světových šampionátů byl členem bronzových výběrů v Helsinkách 2010 a Göteborgu 2014 a po porážce 2:4 se Švýcary připustil, že zklamání z neúspěchu před vlastními fanoušky jen tak neodezní.

"Chtěli jsme medaili a nemáme ji. V tomhle směru je to jednoznačné (zklamání) a myslím si, že v průběhu času to budu cítit stejně," řekl Jendrišák v rozhovoru s novináři.

Důvody porážky se Švýcary viděl jasně. "Dostali jsme laciné góly po chybách, zbytečná vyloučení. V útoku jsme nebyli schopní překonat výborného (Pascala) Meiera. Byl nejlepším hráčem Švýcarů," ocenil útočník Linköpingu soupeřova gólmana.

"Věděli jsme o jeho slabších stránkách, ale nedokázali jsme je využít. Vytvořili jsme si i solidní tlak před bránou, ale nedokázali jsme z nějaké dorážky vstřelit gól," dodal devětadvacetiletý Jendrišák.

Vítěznou branku na 3:2 zaznamenali Švýcaři v početní výhodě 36 sekund před koncem druhé třetiny. Rozdílová trefa však se sebevědomím českého mužstva nezacloumala.

"Ani tolik ne, upřímně. Sice to bylo těsně před přestávkou, ale pořád jsme měli před sebou celou třetinu. Věřili jsme, že jsme v tomhle zápase schopní si vypracovat šance. Něco jsme tam i měli, ale v zakončení už jsme nedokázali být produktivní a vstřelit gól," litoval havířovský rodák.

"I za stavu 3:2 se s tím zápasem dalo něco dělat stejně jako za stavu 4:2, protože to jsou pořád jen dva góly. Šli jsme rychle do šesti proti pěti, vytvořili si tlak, ale nevyšlo to," doplnil Jendrišák, který si v šesti zápasech připsal sedm bodů za šest branek a jednu nahrávku.

Češi skončili podruhé za sebou na čtvrté pozici. K lepšímu umístění jim podle Jendrišáka pokaždé schází něco jiného. "Mistrovství se mění a vždycky jsme v některé věci pozadu. Letos jsme byli výborně fyzicky připravení, ale nebyli jsme tak schopní hrát kombinačně jako v předchozích letech. Těžko říct, kam se florbal za ty dva roky posune, kam se vyvine, jak budou hrát národní týmy a jak budeme vypadat a hrát my," uzavřel Jendrišák.