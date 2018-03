Rozhodnuto. Florbalisté vyzvou na úvod domácího MS Německo

Čeští florbalisté vstoupí do domácího mistrovství světa v Praze proti Německu. Úvodní zápas turnaje sehrají svěřenci finského trenéra Petriho Kettunena v O2 areně v sobotu 1. prosince v 18:15. V dalším duelu narazí Češi o den později v 17:00 na Lotyšsko a vystoupení v základní skupině A uzavřou v úterý 4. prosince v 19:30 proti Švýcarsku.

Ze skupiny A a B, kterou tvoří obhájce titulu Finsko, finalista z minulého šampionátu v roce 2016 v Rize Švédsko, Norsko a Dánsko, postoupí první dva týmy přímo do čtvrtfinále. Zbývající dva čeká kvalifikace play off z úspěšnými celky ze skupin C a D. V céčku se představí Austrálie, Estonsko, Thajsko a Polsko a v déčku Kanada, Slovensko, Japonsko a Singapur.

O2 arena pro 17 tisíc fanoušků bude hostit celkem 26 zápasů turnaje a Aréna Sparty nad Podvinném mlýně pro 1300 fanoušků dalších 22 utkání. Organizátoři turnaje chtějí atakovat divácký rekord světových šampionátů.

Předchozí domácí mistrovství světa v Praze a Ostravě v roce 2008 drželo dlouho maximum s celkovou návštěvnosti 104.018 fanoušků. To bylo překonáno až v roce 2014 v Göteborgu se 104.445 diváky. "Vůbec si nepřipouštím, že bychom rekord ze Švédska nepřekonali. Rádi bychom čísla, která florbal zatím nezná," řekl v prosinci prezident Českého florbalu Filip Šuman při prezentaci MS 2018 na konci šampionátu žen v Bratislavě.

V čtvrtek v 10:00 začne v síti prodejen Ticketportal a online na www.ticketportal.cz druhá vlna prodeje vstupenek, v které si je budou moci pořídit čeští i zahraniční fanoušci. V té první si mohli už od prosince zajistit lístky registrovaní členové Českého florbalu.

"V tuto chvíli evidujeme velkou poptávku ze Švédska, Finska či Švýcarska, ale chuť přijet na náš šampionát mají i fanoušci například z Holandska či Francie, tedy zemí, které se do Prahy samy nekvalifikovaly," uvedla v tiskové zprávě šéfka organizačního štábu šampionátu Zuzana Svobodová.