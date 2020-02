Šachovému klání v Praze vládne Ind, Navara poprvé vyhrál

Po pěti kolech mezinárodního šachového turnaje v Praze vede Ind Santoš Gujrathí Vidit o bod před obhájcem titulu Rusem Nikitou Viťugovem. Český velmistr David Navara si dnes v partii bílými se Švédem Nilsem Grandeliusem připsal první výhru. Při dvou porážkách to zatím stačí na šesté místo.

Vidit, který hraje českou extraligu za Nový Bor, využil v turnaji i do třetice výhody prvního tahu k vítězství. Tentokrát se jeho obětí stal íránský šachový talent Alíréza Firúzdža. Indický velmistr vstupoval do turnaje na 26. místě světového žebříčku, ale pražské výsledky ho posunuly poprvé v kariéře do elitní dvacítky.

Roli největšího favorita zatím neplní Polák Jan-Krzysztof Duda. Po pěti kolech je sice bez porážky, ale jedinou výhru si připsal hned v úvodu proti Navarovi a je třetí.

V pondělí mají šachisté volný den. Vítěz turnaje s dotací 1,1 milionu korun bude v hotelu Don Giovanni korunován v pátek.