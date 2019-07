ŽIVĚ: 12. etapa Tour de France. Sprinter Ewan spadl při sjezdu

Cyklisté na Tour de France dnes zamíří do Pyrenejí. Po středeční rovinaté etapě se ve čtvrtek v cíli očekávají větší rozestupy. Uhájí Francouz Julian Alaphilippe žlutý dres pro celkového lídra? A co Peter Sagan v zeleném dresu pro nejlepšího sprintera? Navýší náskok?

12. etapa (209,5 km dlouhá) povede z Toulouse do Pyrenejí, konkrétně do cílového Bagnéres-de-Bigorre.

Posledních 80km sledujeme v aktualizovaném článku níže.

44km do cíle: Včerejší vítěz etapy Caleb Ewan dle oficiálních zdrojů spadl při sjezdu z Col de Peyresourde. Dle obrázků na něj je ale v pořádku a snaží se vzniklou mezeru dojet.

44km do cíle: Clarke, jenž dnes slaví 33. narozeniny, vede již o více než minutu! Skvělý sjezd v jeho podání. Nyní ho čeká 3,7 km stoupání na Hourquette d'Ancizan.

52km do cíle: Nejrychleji z kopce letí Simon Clarke, který má náskok už 45 sekund!

55km do cíle: Peloton mírně zrychluje (ztrácí 5:44 min), dnes bude důležité dostat se do co nejlepší pozice do závěrečného sjezdu.

63km do cíle: Aktivní Belgičan Tim Wellens (vedoucí jezdec vrchařské soutěže) skvěle zafinišoval a ovládl prémii první kategorie na vrcholu Col de Peyresourde. Liliana Calmejanea nechal o kousek za sebou! Nyní čeká závodníky prudký sjezd.

⚪🔴 @Tim_Wellens catches @L_Calmejane just in time to crest the Col de Peyresourde.



⚪🔴 TIm Wellens rattrape Lilian Calmejane juste à temps pour franchir le Col de Peyresourde en tête. #TDF2019 pic.twitter.com/oIl7rBPcjL - Tour de France™ (@LeTour) 18. července 2019

66km do cíle: Aktuální lídr 12. etapy má náskok na peloton, ve kterém jede mimojiné i žlutý Alaphilippe a bílý Egan Bernal. Skupinku, která nahání Calmejanea, vede sprinterský lídr týmu Sunweb Michael Matthews.

70km do cíle: Z vedoucí skupiny se odpojil Lilian Calmejane a pokouší se zaútočit. Teď má na vrcholu Peyresourdu náskok 40 sekund na skupinku pronásledovatelů.

75km do cíle: Ihned, jak sprinterský fenomén obdržel plný počet bodů, se začal propadat. Nyní už je dvě a půl minuty za vedoucím Colbrellim.

80km do cíle: Slovenský Hulk, jak mu francouzské média přezdívají, přespurtoval Colbrelliho a získal další body do soutěže o zelený dres a potvrzuje jasné první místo.