Zranění, nemoc a nízká váha. Krpálek má před ME problémy

Olympijský vítěz Lukáš Krpálek kvůli třítýdenní nemoci a sérii zranění neabsolvoval ideální přípravu před mistrovstvím Evropy, které začíná ve čtvrtek v Tel Avivu. Přesto se chce v Izraeli poprat o medaili. V nejtěžší váhové kategorii nad 100 kilogramů bude obhajovat bronz z loňského šampionátu ve Varšavě.

Kvůli třítýdenní nemoci přišel Krpálek o kemp v Japonsku. Dva týdny bral antibiotika a shodil takřka osm kilogramů. "Byl jsem někde na 109, což bylo hodně špatný. Teď se mi to pomalu vrací zpátky, ale furt jsem někde na 112, což je pořád špatné," řekl novinářům na dnešní tiskové konferenci.

Dobré pocity neměl ani z tréninků po nemoci, které absolvoval při soustředěních v Turecku a Maďarsku. "Na těch kempech, co jsem byl, jsem se cítil úplně šíleně. Vůbec jsem nemohl s dechem. Už je to na žíněnce lepší. Konečně cítím, že už můžu s dechem, což je pro mě důležité," řekl šampion z Ria, který je pověstný obraty v závěrech zápasů díky skvělé kondici.

Na evropský šampionát ale pojede s bolístkami. V Turecku si před dvěma týdny hned na začátku kempu narazil hrudník. "Ten mě omezuje docela dost, ale musím říct, že se to hodně lepší. Minulý týden už jsem se s klukama pral," vyprávěl.

Navíc má po kontaktu se soupeřem na tréninku poraněný prst na noze. "Je úplně fialový. U doktora jsem s ním nebyl, takže nevím, co s ním přesně je. Taky cítím, že se to lepší. Už jsem s ním zápasil, když jsem ho měl zalepený," řekl Krpálek.

Ani jeden ze zdravotních problémů jeho start na evropském šampionátu neohrožuje. "Budu se tomu muset přizpůsobit a snažit se i s těmi zraněními dosáhnout co nejlepšího umístění. Byl by pro mě super boj o medaili, ale to uvidíme až na místě," uvedl.

Evropský šampionát podle všeho znovu vynechá hlavní hvězda této váhové kategorie Teddy Riner z Francie. Největšího soupeře tak Krpálek vidí z Gruzínci Guramu Tušišvilim, který bude obhajovat evropský titul. "Na mistrovství světa svedl s Rinerem vynikající souboj, moc nechybělo, aby ho porazil," řekl na jeho adresu.

Po evropském šampionátu čeká sedmadvacetiletého Krpálka volnější měsíc, kdy se bude připravovat v Praze. Jeho manželka Eva totiž v polovině května očekává narození druhého potomka.