Chtěl jsem prodat svou hru, ale nepovedlo se, smutní Pavlásek

Tenista Adam Pavlásek chtěl potrápit Argentince Diega Schwartzmana a navázat na předešlé výkony. Ve druhém kole French Open se ale nemohl na pařížské antuce opřít o servis, proti jedenáctému nasazenému hráči získal jen pět her a ve třetí sadě jen horko těžko odvrátil "kanára".

Po úspěšně zvládnuté kvalifikaci a prvním kole na Roland Garros si Pavlásek věřil. "Že dokážu prodat hru, kterou předvádím, a je škoda, že jsem to nedokázal," litoval po utkání. "Na druhou stranu je to skvělá zkušenost. Obraz, jak na tom jsem, a motivace, abych s podobnými hráči hrál častěji a s lepšími výsledky."

Od začátku utkání 185. hráč žebříčku Pavlásek za světovou dvanáctkou zaostával. Na vině byl jeho servis. "Občas mi odejde a to se právě stalo. Dělal jsem všechno pro to, aby se mi servis do zápasu zpátky dostal, ale nepadal mi," řekl tenista.

Ve výměnách byl pod tlakem a proti výborně se pohybujícímu Schwartzmanovi chyboval. "Diego všechno vrátí, je to motorová myš, která všechno doběhne. Nehraje rychle, ale bez chyb a každou šanci využije. Je to na hlavu, že musím hrát bez chyb a ještě vítězné údery, což je těžké," řekl třiadvacetiletý Pavlásek.

Ve třetím setu už prohrával 0:5 a při svém servisu postupně odvrátil tři mečboly. Servis uhájil a tím odvrátil "kanára". "To je v tenisu ostuda, ale i to se občas stane. A ve finále už je celkem jedno, jestli to je 1:6 nebo 0:6," řekl.

Z Francie zamíří na challenger do Prostějova. A doufá, že se mu povede najít trenéra, i když to v rozjeté sezoně není snadné a navíc má přísnější požadavky než dřív. "Chci zrealizovat touhu, co mám. Chci takového, ať to klidně vyzní špatně, co tomu rozumí, je oddaný a chce do toho jít naplno," řekl Pavlásek.

Nečekaně byl Pavlásek nejlepším českým mužem v letošní dvouhře na French Open. "Což je podle mě smutné, že je to ve druhém kole," řekl Pavlásek. Bolestmi zad sužovaný Tomáš Berdych a Jiří Veselý vypadli už o kolo dříve. "Myslím, že kluci formu zpátky dostanou," doplnil Pavlásek.