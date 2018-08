Kvitová bude na US Open pátá nasazená, Plíšková osmá

Petra Kvitová postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Osmá nasazená hráčka zvítězila v prvním vzájemném utkání nad turnajovou patnáctkou... více

Tenis

Plíšková i Kvitová si před US Open zahrají v New Havenu

Tenistka Karolína Plíšková přijala divokou kartu od pořadatelů turnaje v New Havenu, který bude generálkou na US Open. Zveřejnili to organizátoři na webu... více