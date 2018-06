Plíškovou čeká v souboji proti Šarapovové psychický boj

Jednu z největších profesionálek, co zná, má Karolína Plíšková proti sobě ve třetím kole antukového French Open. V sobotu česká tenistka v Paříži nastoupí proti obdivované i odsuzované Rusce Marii Šarapovové.

Šestá nasazená Plíšková se střetne s bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou vítězkou z Roland Garros už v boji o osmifinále, neboť Šarapovová je rok po návratu na dvorce po dopingovém trestu "jen" turnajovou osmadvacítkou.

"Ona nic nezabalí, s tím se nedá počítat. Na druhou stranu jsou tam gamy, kdy to vystřílí. Fyzicky to tak těžké nebude, ale psychicky musím být připravena, že je všechno možný. Hraje hodně odvážně, hodně do toho chodí, může se jí to sejít nebo může dělat chyby. Proto bude potřeba být pořád na pozoru," očekávala Plíšková.

Hra loňské semifinalistky French Open Plíškové se odvíjí od výborného servisu. "Je nejlepší na světě," ocenila pro ruská média i Šarapovová. "Return jsem v posledních měsících zlepšila a těším se na výzvu v podobě dobré servismanky."

Obě vytáhlé hráčky se spolu střetly jen v roce 2015 ve finále Fed Cupu v Praze a Plíšková prohrála 3:6 a 4:6. "To jsem byla vykulená a ona v hodně dobré formě," vzpomínala Plíšková. "Do druhého zápasu se jde vždycky lépe. Vím, co čekat."

Především se ale za tři roky spousta věcí změnila. Rodačka z Loun postupně vystoupala do špičky, loni na osm týdnů dokonce až na vrchol žebříčku.

Šarapovová si naopak prožila pád. Pykala patnáct měsíců za doping a vrátila se loni začátkem dubna. "Spousta lidí si myslí, že je to podvodnice, ale teď už je to jedno. Užila si své, ať už to bylo, jak to bylo. Podle mě je silná, protože se z toho nesložila. Spousta holek by se na to už vykašlalo," konstatovala Plíšková.

Jednatřicetiletá majitelka pěti grandslamových titulů Šarapovová se letos vrátila ke švédskému kouči Thomasi Högstedtovi a znovu ukazuje zarputilost. "Na antuce umí a je spousta důvodů proč je nepříjemná. Není to můj vzor, ale v chování je jedna z nejlepších a jedna z největších profesionálek, co na okruhu jsou," řekla česká jednička.

Vedle Američanky Sereny Williamksové patří Šarapovová k nejsledovanějším hráčkám na okruhu. K celebritám. "I když je jedna nenasazená (Williamsová) a druhá osmadvacátá, jsou pro okolí největší hvězdy. Budují si jméno a respekt, takže spoustu holek porazí na to, že je Šarapovová. A teď zase i hraje," uvedla Plíšková.