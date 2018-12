Korejská olympijská vítězka v shorttracku vypovídala proti kouči

Olympijská vítězka v rychlobruslení na krátké dráze Sim Sok-hi před soudem vypovídala o dlouholetém týrání ze strany trenéra. Emotivním vystoupením vyvrcholila kauza, která vyšla najevo krátce před únorovými olympijskými hrami v Pchjongčchangu. Čo Če-pom už byl kvůli ublížení na zdraví odsouzen, proti trestu se ale odvolal.

Jednadvacetiletá Sim Sok-hi u soudu v Suwonu v slzách vypověděla, že ji Čo Če-pom pravidelně bil a hrubě urážel už od jejích sedmi let. Při jednom výprasku hokejkou jí například zlomil prst na ruce. Útoky se prý během let stupňovaly a zanechaly na ní trvalé psychické následky.

Při posledním napadení před olympijskými hrami v Pchjongčchangu ji kouč tloukl do hlavy a zkopal natolik, že si prý myslela, že zemře. Nakonec vyvázla s otřesem mozku a do her se zotavila natolik, že se štafetou obhájila zlato ze Soči. Národní federace poté trenéra suspendovala a zahájila vyšetřování.

Čo Če-pom přiznal, že Sim Sok-hi a další tři svěřenkyně v tréninkovém centru bil, chtěl tak zlepšit jejich výkony. V říjnu byl kvůli tomu, že rychlobruslařce způsobil zranění hlavy, odsouzen k deseti měsícům vězení, podal ale odvolání.

Při prvním projednávání ještě u soudu chyběla Sim Sok-hi, protože se trenérovi nedokázala osobně postavit. Kvůli depresím, úzkostným stavům, poruchám spánku a posttraumatickému syndromu se dlouhodobě léčí a tentokrát sílu ke konfrontaci sebrala. Rozsudek zatím nepadl.