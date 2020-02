Ledecká nabrala energii a zajela skvěle. Jsem pyšná, řekla

Česká lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká díky omezenému programu v ruské Krasné Poljaně mohla nabrat energii. V neděli to proměnila v desáté místo v superobřím slalomu a příští týden v Garmisch-Partenkirchenu možná vedle dalšího super-G pojede dva sjezdy. Není totiž vyloučeno, že se v Ga-Pa uskuteční náhradní závod za sobotní zrušený sjezd v Rusku.

"V sezoně je to náročné, protože jsou tam dlouhé přesuny, vybalování a balení na hotelu. To je nejvíce únavné. Teď bylo fajn, že jsme byli na jednom místě, trochu jsme potrénovali na jednoduchém kopci, pořád jsem se hýbala. Energii nabírám zpátky," uvedla čtyřiadvacetiletá Češka, na niž v minulém týdnu dolehla únava z předchozího programu a přechodů ze snowboardu na lyže.

Překvapivá olympijská vítězka v superobřím slalomu zajela v této disciplíně nejlépe ve Světovém poháru. "Každopádně výsledek je to skvělý a každé umístění do desítky je fantastické. Jsem na sebe i celý tým pyšná. A jen doufám, že to takhle budeme držet a podaří se nám udělat další skvělé výsledky," poznamenala.

Loni se v ruském středisku Roza Chutor kvůli počasí nezávodilo vůbec a letos hrozilo něco podobného. "Letos to bylo ze začátku déja vu. Padalo hrozně moc sněhu, a i když organizátoři dělali, co mohli, tak udržet sjezdovku tak dlouho ve formě není jen tak. Ale zvládli to a jsem moc ráda, že alespoň jsme mohli jet. Ten sjezd se opravdu nedal. Nebylo by to dost bezpečné," konstatovala aktuálně třetí žena pohárového pořadí ve sjezdu.

Lyžařky možná dostanou šanci závod odjet příští týden. "Je možné, že ho nahradí teď v Garmischi. Bavili se o tom alespoň trenéři na schůzi. Jen nevím, jestli je to už konečné rozhodnutí. Ale samozřejmě by bylo fajn, kdyby nám ho nahradili," přála si.