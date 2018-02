Slzy štěstí. Stříbrný Krčmář: Jsem překvapení olympiády!

Neskrýval slzy dojetí, které se mu opakovaně leskly v očích. Biatlonista Michal Krčmář je emotivní člověk a po zisku stříbra ve sprintu na olympijských hrách v Pchjongčchangu jich vstřebával celou řadu.

"Jsem emotivní člověk, pozitivně nebo negativně. Nechtěl jsem něčemu bránit, chtěl jsem to nechat propuknout naplno," komentoval Krčmář slzy, které mu vytryskly v televizním rozhovoru krátce poté, co měl druhé místo jisté. Nebrečel ale kvůli sobě, důvodem byli lidé, kteří mu k medaili pomohli. "Když jsem přemýšlel, co odpovědět, tak jsem si uvědomil, kolik lidí za tím stojí. Kdybych mluvil o sobě, tak mě to nedojme, ale když cítím za sebou tu obrovskou oporu, tak to na mě jde."

Opakovaně se vracel k tomu, že obrovské zadostiučinění patří celému týmu. "Já nevím, jestli jsem víc šťastný za sebe, nebo za nás všechny. Já za tím vidím práci tolika lidí a to mě na tom hřeje nejvíc. Tohle je náš výsledek," vyzdvihl.

Mohl by jmenovat hodně lidí, kteří mu pomohli, a na dálku jim děkoval, ale zmínil kolegy z reprezentace Ondřeje Moravce, Michala Šlesingra a Jaroslava Soukupa. "Tihle tři kluci jsou pro mě strašně důležití, protože mě vytáhli nahoru. A já to říkal dřív a budu říkat dál. Vděčím těm třem za to, že jsem tady. Protože u nich jsem viděl, jak se člověk má drát nahoru. Viděl jsem i chyby, které ti kluci dělali," líčil.

Po dojetí do cíle věděl, že může skončit hodně vysoko. Na medaili ale nemyslel. Šel se převléknout, číslo raději schoval do tašky a vývoj závodu se dozvídal od okolí. Když už měl stříbro v kapse, dlouho tomu nemohl uvěřit. "A i teď se to ve mně strašně přelévá, nedokážu to asi úplně vstřebat. Nedokázal jsem to pochopit v cíli a ani teď, že najednou jsem na bedně. Za těch šest let, co jsem v chlapech, tak jsem stál jednou na pódiu. Byl jsem třetí v Ruhpoldingu a ve sprintu jsem byl snad dvakrát v desítce za celou dobu. Teď najednou sprint a druhé místo. Je to pro mě nepochopitelné," žasl.

Přitom po příjezdu do dějiště her se dlouho cítil mizerně. Nemohl se srovnat s větrnou střelnicí. "A doléhala na mě i tíha okamžiku. Nebudu si nalhávat, že ne. Byl jsem takový sevřený," přiznal. Až den před startem si na tréninku nahlas vynadal. "Nebuď blbej, dyť ty to prostě umíš!" křikl si a trenéři se tomu zasmáli. "Věděli, že je to ten moment, kdy jsem si to potřeboval uvědomit. Přišel zlom a já byl v transu jako sezony předtím, kdy jsem nevnímal absolutně nic. Jenom to, co člověk má," řekl Krčmář.

Třikrát si dal "dýchánek" s šéftrenérem Ondřejem Rybářem a v olympijské vesnici si povídali. Kouč mu vyháněl z hlavy přemotivovanost. "Říkal mi, že jsem tady ještě mladej, že to není moje poslední olympiáda, ať si z toho nedělám hlavu. Dobrý biatlonista budeš, i když to tady nevyjde. Spíš to byly uklidňovací prvky, abych si uvědomil, že opravdu den D je, ale není to stěžejní," řekl Krčmář. "Jsem ambiciózní a občas mě ambice svazují. Asi bylo důležité si tím projít," dodal.

Upozornil, že měl i štěstí. Vleže měl jednu ránu kalibrovou a vstoje mu skoro nefoukalo, což byl ve větrném dni, kdy se rušily některé olympijské závody, skoro zázrak. "Jsem dneska kluk štěstěny. Vždycky se říká, že olympiáda je plná překvapení. Dneska jsem asi jedno z nich. Obrovsky mě to překvapilo," usmál se Krčmář

Stříbrem výrazně překonal otce Daniela, který v Lillehammeru 1994 reprezentoval v biatlonu Slovensko a skončil na 57. místě. "Ještě jsem s nikým z rodiny nestihl mluvit, jen tři čtyři vteřiny s přítelkyní. Teď je to šrumec. Taky si to doufám užívají, že k tomu mají důvod. Pak si v klidu zavoláme, až to odezní," řekl Krčmář.

Po vyhlášení na stadionu měl necelých 24 hodin na to, aby se dostal po dopingové kontrole a mediálních povinnostech do postele, odpočinul si a připravil na pondělní stíhačku. Z takové pozice do ní ještě nikdy nevyjížděl. "Bude to pro mě něco absolutně nového, ale doufám, že mi tenhle výsledek dodá klid," řekl.

V žádném případě si nechce říct, že už má splněno. "Budu bojovat v každém dalším závodě a nechám tam maximum, ale vnitřní klid v sobě mohu mít. Bude to strašně vyrovnané. Budu se s tím chtít poprat, ale nemá cenu predikovat," konstatoval Krčmář.