Zvolený prezident Pavel přijel do Aše a zahájil tím návštěvu Karlovarského kraje

Nově zvolený prezident Petr Pavel dorazil ve středu krátce před 10.00 na městský úřad v Aši na Chebsku. Zahájil tak dvoudenní návštěvu Karlovarského kraje, která je jeho první větší cestou do regionů od lednového zvolení. Pavel přijel do Aše se manželkou Evou v doprovodu tří aut. Na příjezd dohlíželi policisté v uniformách i v civilu. Před radnicí je přivítalo několik lidí. Pavel přítomné lidi i novináře pozdravil a přivítal se s vedením města.

Mezi několika lidmi, kteří přišli budoucího prezidenta přivítat, byla i žena z Mariánských Lázních, která předala Pavlové kytici a požádala Pavla o podepsání jeho knihy.

Pavel má v plánu jednat s vedením města o sociální situaci, pracovním trhu nebo dostupnosti lékařské péče. Ašský výběžek trápí nedostatek lékařů, navíc většina z nich je v důchodovém věku. Jednat by měli také o problémech s doručováním zásilek České pošty. Pavel ve středu navštíví všechny tři okresy Karlovarského kraje, chce jednat se zástupci měst i kraje, v plánu má návštěvu podniku nebo besedu s občany.

Po setkání v Aši bude pokračovat do Chebu, kde navštíví mateřské centrum Klubíčko. Pojede také do jednoho z podniků v Průmyslovém parku Cheb, kde bude jednat s podnikateli a představiteli firem. Zastaví se ve společnosti BWI, která u Chebu vyrábí od roku 2016 tlumiče a brzdy do automobilů. Firma má čínské vlastníky. Pavel se zastaví také na radnici v Sokolově. V Karlových Varech se setká s představiteli kraje a města. Měl by také zahájit hokejový zápas mezi HC Energie a Spartou Praha. Na závěr prvního dne návštěvy se setká s občany v krajské knihovně.

Pavel krátce po svém vítězství ve druhém kole prezidentských voleb uvedl, že by rád navštívil nejdříve kraje, ve kterých získal větší podporu jeho protikandidát Andrej Babiš. V Karlovarském kraji získal Pavel 49 procent hlasů, zatímco Babiš 51 procent.

Návštěvou Karlovarského kraje chce Pavel chce poznat hlouběji problémy v regionech, které jsou společně označované jako strukturálně postižené. Společné mají důsledky těžby uhlí, ale také nižší vzdělanostní úroveň nebo mzdy. Chce vědět, kde lidé i starostové vidí hlavní problémy.

Pavel byl zvolen prezidentem ve druhém kole přímé volby, které se konalo 27. a 28. ledna. Pavlova inaugurace je v plánu 9. března.