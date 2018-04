Liverpool vyzrál na City i venku. Barcelona promarnila náskok.

AS Řím - FC Barcelona 3:0 (1:0) Branka: 6. Džeko, 58. De Rossi z pen., 82. Manolas. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore (všichni Fr.). ŽK: Jesus, Fazio - Piqué, Messi, L. Suárez. Diváci: 56.580. První zápas 1:4, postoupilo AS Řím. Sestavy: AS Řím: Alisson - Manolas, Fazio, Jesus - Florenzi, Nainggolan (77. El Shaarawy), De Rossi, Strootman, Kolarov - Džeko, Schick (73. Ünder). Trenér: Di Francesco. Barcelona: Ter Stegen - Semedo (85. Dembélé), Piqué, Umtiti, Alba - Roberto, Rakitič, Busquets (85. Alcácer), Iniesta (80. Gomes) - Messi, L. Suárez. Trenér: Valverde. Manchester City - Liverpool 1:2 (1:0) Branka: 2. Jesus - 56. Salah, 77. Firmino. Rozhodčí: Lahoz - Cebrián Devís, Del Palomar (všichni Šp.). ŽK: Ederson, B. Silva - Mané, Alexander-Arnold, Firmino, Van Dijk. Diváci: 53.461. První zápas 0:3, postoupil Liverpool. Sestavy: Manchester City: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte - B. Silva (74. Gündogan), Fernandinho, De Bruyna, D. Silva (66. Agüero) - Sterling, Jesus, Sané. Trenér: Guardiola. Liverpool: Karius - Alexander-Arnold (81. Clyne), Van Dijk, Lovren, Robertson - Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Milner - Salah (90. Ings), Firmino (81. Klavan), Mané. Trenér: Klopp.