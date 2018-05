Na jakékoliv úrovni by to byla ostuda, řekl Fukal k chybě Ulreicha

Sven Ulreich. Jméno brankáře, které si během několika minut zapamatoval celý svět. Devětadvacetiletý německý gólman Bayernu Mnichov se dopustil v odvetném semifinále fotbalové Ligy mistrů chyby, která se s ním potáhne po zbytek kariéry. Na startu druhého poločasu totiž nečekaně a nepochopitelně nezpracoval míč od spoluhráče a madridský Karim Benzema díky tomu snadno poslal španělský tým do vedení. Hosté sice ještě srovnali na konečných 2:2, na postup do finále jim to ale nestačilo.

Bayern Mnichov musel v odvetě dvakrát skórovat, aby mohl pomýšlet na postup do finále Ligy mistrů a vrátit Realu Madrid vyřazení z loňského roku ve stejné fázi soutěže. Německý tým začal parádně a po poločase na Estadio Santiago Bernabéu si odnášel nadějný výsledek 1:1. Vše ale zhatila osudová chyba, kolaps, nedorozumění, které přišlo v úvodní minutě druhé půle.

Záložník Tolisso naslepo přihrával míč do prostoru, kde si myslel, že bude jeho gólman. Sven Ulreich ale s ničím takovým nepočítal a před přibližujícím Benzemou měl v úmyslu balón odkopnout, ten mu však podjel pod paží a francouzský útočník ve službách Realu dal lacino druhý gól v zápase, který se ukázal jako postupový. "Myslím si, že byl ještě hlavou v šatně. Neumím si to představit," řekl fotbalový agent Jiří Müller ve studiu České televize. "Ulreich musel být ještě v kabině. V danou chvíli je výhodnější chytit balón," přidal se k němu Erich Brabec.

"Chyby, které se udály, si nemůže Bayern na takovéhle úrovni dovolit," dodal vzápětí bývalý bek Slávie, Sparty či Liberce. "Na jakékoliv úrovni by to byla ostuda. Smutný příběh je v tom, že se to stalo v takovémhle zápase jako je semifinále Ligy mistrů," navázal důrazně třetí host ve studiu ČT Milan Fukal, který následně prohlásil, že kdyby se něco podobného stalo například v okresním přeboru, tak by daný brankáře nemohl jít týden na trénink.

Ulreicha si nyní určitě vychutnají nejen německá média, ale i ostatní ve světě. Německý gólman ještě dlouho po konečném hvizdu seděl na trávníku a nemohl tomu, co se událo, uvěřit. "Když jsem nehrál, měl jsem pocit, že jsem byl týmem respektován. Teď jsem v centru dění, protože hraji," řekl smutně 29letý brankář Bayernu německmu serveru Stern.de.

V pozápasovém studiu ČT k semifinále Ligy mistrů se do něj pustil i Brabec. "Být v kůži gólmana, tak raději míč chytnu do ruky, ať je z toho následně nepřímý volný kop, než abych dostal gól ve dvacáté vteřině druhé půle zápasu, který je 1:1. To mi udělat můj gólman, tak jsem nepříčetný," řekl Brabec. "Dostal jsem zprávy od kolegu trenérů, že kdyby se tohle stalo u nás, tak by dotyčný gólman byl poslán o úrovni níž nebo by skončil," dodal vzápětí.