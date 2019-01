Fotbalisty Liberce posílí bývalý reprezentační útočník Kozák

Útočník Libor Kozák posílí fotbalisty Liberce. Devětadvacetiletému bývalému reprezentantovi vypršela smlouva v italském druholigovém Livornu a dnes večer se připojí k severočeskému týmu na soustředění v Turecku. Slovan o tom informoval na svém webu.

O Kozáka usiloval i Jablonec, hráče se zkušenostmi z italské Serie A a anglické Premier League ale nakonec získá sousední Liberec. Tomu by měl pomoci zlepšit ofenzivu, kterou má Slovan po podzimu spolu s Olomoucí druhou nejhorší v lize.

Kozák má na kontě osm startů a dva góly za reprezentační A-tým, naposledy si za národní celek zahrál v listopadu 2013. S fotbalem začínal v Opavě, odkud v 19 letech přestoupil do Lazia Řím. Následně hostoval v Brescii, poté se do klubu z italské metropole vrátil a v sezoně 2012/13 se stal nejlepším střelcem Evropské ligy.

V září 2013 Kozák přestoupil do Aston Villy, kde jeho kariéru přibrzdily zlomenina holenní i lýtkové kosti a následné potíže s kotníkem. V létě 2017 se vrátil do Itálie a působil v druholigových týmech Bari a naposledy Livornu, kde na podzim zasáhl do 11 soutěžních zápasů.

"S Liborem jsem byl osobně v kontaktu už asi minimálně dva týdny. Dotahovaly se věci, Libor potřeboval rozvázat smlouvu s Livornem. Včera se to dotáhlo. Dnes večer by měl přiletěl, zítra by se měl zapojit. Do pátku byl v tréninkovém procesu Livorna, nemá žádné tréninkové resty," řekl pro klubovou televizi slovenský trenér Liberce Zsolt Hornyák.

"Libor viděl perspektivu v našem mužstvu. Hlavně doufám, že příchodem Libora jsme přivedli dobrého českého hráče, kvalitního útočníka a pomůže svými brankami mužstvu posunout se v tabulce výše," dodal Hornyák.