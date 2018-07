Fotbalová liga začíná. Přinese hned několik revolučních změn

Třicetikolová nejvyšší fotbalová soutěž je minulostí. Letošní ročník přinese spoustu novinek. Po třinácti letech se vrací Opava, premiérově se bude hrát nadstavba, dojde i k rozšíření videa. Fotbalová liga startuje již dnes večerním duelem pražské Dukly s obhájcem titulu z Plzně.

Zásadní novinkou ligy je změna hracího formátu. Nově se týmy rozdělí po 30 odehraných kolech do tří skupin. Celky na 1. - 6. místě budou bojovat v nadstavbě o titul, družstva na sedmé až desáté pozici se utkají v play-off o účast v Evropské lize, na poslední šestici zbude skupina o záchranu, ze které přímo spadne pouze nejhorší, další dva čeká baráž s celky z druhé ligy.

Nový systém by měl do nejvyšší soutěže přinést atraktivitu. Otázkou však zůstává, zda jsou na radikální změnu všichni připraveni. "Snad se dočkáme i těžkých zápasů, které jsou důležité pro rozvoj hráčů a připraví je to na boje v evropských pohárech," doufal ředitel Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda na tiskové konferenci.

Dojde i na slezské derby

Derby pražských "S" bude mít letos velkého konkurenta. Po třinácti letech se totiž do ligy vrací Opava a její souboj s Ostravou bude zejména ve Slezsku ostře sledován a veškeré bezpečnostní jednotky budou muset stoprocentně ostražití. Fanouškovské tábory obou celků se totiž vůbec nemusí a normální lidi se mohou připravit na to, že vzduchem budou lítat nejen míče, ale i dlažební kostky jako se tomu tak stalo v minulosti.

Fotbalový fanoušek si letos neodpočine. Sotva skončil světový šampionát v Rusku, přichází na scénu česká soutěž a s ní i zavedená novinka, která se ukázala na jaře v duelu pražských S a jenž se plně osvědčila právě na MS. V každém kole by měly být tři duely s touto novinkou. Na jaře se počet utkání pravděpodobně zvýší. "MS v Rusku ukázalo, jak moc je tento projekt přínosný. V tomto projektu jsme se dostali už teď poměrně daleko. Jsem rád, že jsme dostáli závazku, který jsme si sami na sebe upletli. V derby Sparta - Slavia jsme viděli vše, co video může do fotbalu přinést," pyšnil se Svoboda.

Zajímavější boj o titul i záchranu

O mistrovský titul by se měla ucházet tradiční trojice Plzeň, Slavia a Sparta. Nejžhavějším kandidátem je podle bookmakerů i sázkařů tým z Edenu, o jehož triumfu je přesvědčena polovina tipujících. Obhájci titulu věří třicet procent lidí a na svěřence Pavla Hapala má vsazeno pouze desetina. Zbytek věří Jablonci, Liberci či překvapivě Ostravě.

Komu se naopak moc příliš moc nevěří jsou celky Karviné, jež se v minulé sezóně zachránila na poslední chvíli, a nováčkovi z Příbrami. Propad tabulkou zřejmě nemine Olomouc, která se prezentovala v loňském ročníku atraktivním fotbalem, v létě ale přišla o klíčové defenzivní opory. Starosti se záchranou bude mít zřejmě i Dukla. Její trenér Pavel Drsek sám na tiskové konferenci řekl, že prioritou je záchrana a prostřední skupina by byla nad očekávání. Mezi aspiranty prostřední skupiny se pravděpodobně zařadí i Zlín. Loňský ústup z vrchních pozic nezastaví ani trenér Michal Bílek, jehož účinkování u reprezentace máme všichni ještě v živé paměti a jeho defenzivní taktiku Fastavu neprospěje.