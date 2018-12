Hrabě glosuje: Sparta nesmí hrát pod tlakem. Jak to ale zařídit?

Fotbalová Slavia je už podzimním mistrem. I když závěr celkem poklidného souboje s Mladou Boleslaví byl hodně dramatický. Sparta je skvělá, ale nesmí hrát pod tlakem. Prožívá ho jako jediný účastník nejvyšší soutěže. Rozhodčí Příhoda je nechtěný, i když vynese správný verdikt, bude za něj popotahován Chovancovou komisí. Odveta finále Copa Libertadores se hrála na místě vzdáleném přes deset tisíc kilometrů.

Podzimní mistr cuchal nervy

Ať dopadne poslední kolo první části nejvyšší české fotbalové soutěže jakkoli, Slavia je podzimním mistrem. Udržela čtyřbodový náskok na Plzeň, na Jablonec a Ostravu má bodů třináct. Sparta se na čele nevyskytuje.

Podzimní rozloučení v české lize s Edenem, ve čtvrtek čeká ještě ruský Zenit Petrohrad v evropském poháru, mělo hodně dramatický vrchol. Poklidné tříbrankové vedení proti Mladé Boleslavi se v závěru smrsklo na jediný gól, nervy pochodovaly hrací plochou i tribunami. Režie hodna mistra - hlavně diváky nenudit.

Nejlepší mužstvo ligy nesmí hrát pod tlakem

"Máme lepší mužstvo," tvrdil začátkem listopadu po derby se Slavií (2:2) sparťanský kouč Zdeněk Ščasný. Nyní vysvětlili, proč je mezi těmito kluby patnácti bodový rozdíl ve prospěch odvěkého rivala - jeho svěřenci nesmí hrát pod tlakem.

Sesype se toho na ně vždycky hodně, jako při poslední blamáži doma s Teplicemi (0:1). Soupeř je motivován a vzdoruje, rozhodčí nenadržuje, fanoušci jsou nároční a vyžadují od dobře placených hvězd výkony. A výsledky. Není divu, že se mužstvu nedaří, když je pod takovým tlakem. Ostatní účastníci FORTUNA:LIGY nic podobného nezažívají. Těm se to hraje!

Nejde o náhodu - hon na Příhodu!

Komise rozhodčích vedená ´specialistou´ Jozefem Chovancem je přísná, nic neodpustí. Radku Příhodovi vyčetla za utkání Slovácko-Sparta (2:1) kde co, málem i to, že mu to neslušelo.

Disciplinární komise vedená právníkem Richardem Bačkem měla však odborný pohled. Bosenský legionář hostí Eldar Civič byl správně vyloučen, zákeřný zákrok ghanského krajánka byl umně skrytý a videozásah tudíž na místě. Z množství výčitek mnoho neostalo.

A jejich důvod se provaluje: Příhoda se nesklonil před vrchností, uchovává si lidskou důstojnost, což je nepřípustné. Je potřeba ho dehonestovat. K tomu příslušná komise, jejíž odborná zdatnost není znalci považována za odpovídající, slouží náramně.

Přesun o deset tisíc kilometrů

Tak daleký přesun fotbal nepamatuje. Bývá zvykem, že když se fanoušci chovají nepatřičně a hrozí nepřístojnosti, utkání se přesune do vzdálenějšího místa. Za trest, nebo jako prevence. Finále Copa Libertadores, jihoamerické Ligy mistrů, mezi argentinskými týmy Boca Juniors a River Plate zažilo nejdelší odskok: do Madridu, který vzdušnou čarou leží od Buenos Aires 10 045 kilometrů!

River Plate ovšem smutnit nemusí, trofej ozdobí klubovou síň slávy. Jeho zběsilci před odvetou napadli autobus soupeře, zranili i hráče, hrozila kontumace - logická - ve prospěch Boky. Zvítězila madridská varianta a ojedinělý zápis do historie.

A velké varování pro slávistickou Tribunu Sever - chovejte se řádně, nebo další derby se Spartou pohostí Baku.