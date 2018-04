Je to zklamání, pro nás je to jako prohra, řekl Šural

Na hřišti vedoucí Plzně začali skvěle. Po necelých patnácti minutách vedli sparťané o dvě branky a měli herní převahu. Poté se ale něco změnilo a Viktoria také začala být nebezpečná. Po dvou standardních situacích dvakrát udeřila a bylo srovnáno. Nerozhodný výsledek nakonec vydržel až do konce. Nemusel, kdyby Josef Šural dosáhl na přihrávku Kadlece.

"Asi bych to dojel a na míč dosáhl, ale Radim Řezník mě trochu potáhl za dres, což je v zápasech normální, to se nepíská. Chyběl kousíček," popsal Šural situaci, která mohla rozhodnout o sparťanské výhře.

Konečný výsledek nehodnotí sedmadvacetiletý fotbalista vůbec dobře. "Zklamání je obrovské, ztratili jsme tady dva body. Můžeme si za to sami, nezvládli jsme standardky a pak nás to stálo body. Já to beru skoro jako porážku, protože jsme tady měli vyhrát," uvedl.

V případě vítězství se navíc mohli Pražané posunout na třetí místo o skóre před Olomouc. Takhle zůstali šestí, o bod více pak mají čtvrtý Jablonec a pátý Liberec. "Ztráta bodů nás mrzí samozřejmě i z pohledu postavení v tabulce, protože jsme se mohli posunout na třetí místo. Už jsme chtěli být tam, kde chceme být a kam patříme." řekl Šural.

Posunout se tabulkou vzhůru budou moci sparťané už příští týden, kdy se střetnou s Jabloncem. Půjde tak o duel dvou celků dělících od sebe pouhý bod. "Věřím, že v pátek ukončíme jarní neporazitelnost Jablonce a posuneme se tabulkou výše," zmínil útočník.

"Je to neporažený tým a nepříjemný soupeř, hrozně se zvedli a mají kvalitní hráče. Já ale věřím, že je v našich silách ukončit jejich sérii a posunout se na třetí místo," dodal sedmnáctinásobný reprezentant.

V úvodu jara Sparta procházela těžkým obdobím, které vyvrcholilo změnou trenéra. Pod vedením Pavla Hapala se postupně zlepšují výkony v jednotlivých zápasech. Výjimkou nebyl ani duel v Plzni.

"Výkon byl sice dobrý, ale k čemu nám to je, když za to nejsou body. Byl to těžký zápas, ale beru ho jako porážku, protože jsme vedli o dvě branky a měli jsme tu vyhrát," smutnil Šural.