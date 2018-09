Jsem tu a Dukla má tři body, neskrývá spokojenost Ján Ďurica.

Hrál v Rusku a Německu, za slovenskou reprezentaci nastoupil do 84 mezistátních zápasů. Stoper Ján Ďurica má Duklu v její složité situaci pomoci. Podařilo se, proti Liberci si připsal první výhru 2:0.

Stal jste se vytouženou posilou a hned přišlo vítězství. Cítíte se jako spasitel?

To není o jednom hráči, fotbal není individuální sport. Bylo nás na hřišti jedenáct a všichni jsme bojovali. A k tomu ještě kluci na lavičce. Celý tým jsme udělali všechno, aby Dukla vyhrála a to se podařilo.

Dukla si vás vytipovala už v zimě. Věděl jste o tom? Byl jste s ní v kontaktu?

Měl jsem víc možností, kam jít, nabídky byly ze Slovenska i Čech. Ale už je to jedno, podepsal jsem roční smlouvu a jsem v Dukle.

Úplně nové složení obrany, bylo hodně komplikované spolupracovat?

Nikoho jsem před tím neznal, ale všechno je o komunikaci, jak číst hru. Proti Liberci nám to vyšlo, ale třeba na tom pracovat dále. Vyhráli jsme bitvu ne válku.

Očekávání bylo ovšem veliké. Cítil jste na sobě tlak?

Tlak úplně ne, ale motivaci. Jsem tu nejstarší, mám šestatřicet roků, hodně toho za sebou. Ale i před sebou. Dukla není v nejlepší situaci, samo se do ní dostala, sama musí se z ní dostat ven. Přišel jsem pomoci a věřím, že se to podaří. Jsem pozitivně naladěný člověk, věděl jsem, jak na tom Dukla je a pro mě to je nová výzva. Není mi jedno, jak tým skončí. Jsem tu a už má tři body. Doufám, že je na dobré cestě.

Jako nejstarší byste na penaltu nešel?

Jsem obránce, ode mě se žádá, abych gólům zabraňoval. Jiní jsou od toho, aby je dávali.

Spoluhráči mají zápasový rytmus v nohách, vy ho teprve začínáte chytat. Je to velká komplikace?

Je to všechno v hlavě. Když se z ní odstraní, všechno se zvládne.

Sváděl jste ostré souboje. Čekal jste, že je česká liga tak tvrdá?

Hrál jsem Rusku a jinde. Je jedno, proti komu hraju, každý jde do souboje naplno, jsem na to zvyklý.

Mužstvo hodně podržel brankář Rada. Jak vidíte jeho roli?

V prvním poločase chytil dvě tutovky a možná tím zlomil zápas. Hráči by měli bojovat jeden za druhého. Fotbal se hraje na góly a nikdo nebude po konci počítat, kolik kdo měl šancí. Brankář nás podržel a to bylo důležité. Nula vzadu těší ale hlavně výhra je důležitá.

Už se dívá na tabulku lépe, když Dukla má tři body?

Na tabulku se nemá cenu dívat, je ještě brzy.