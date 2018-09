Kanga naštval oslavou Ščasného. To se nedá! zuřil kouč Sparty

Záložník Guélor Kanga pojistil druhým gólem páteční výhru sparťanských fotbalistů 2:0 nad Duklou v předehrávce 7. ligového kola a brankou oslavil dnešní 28. narozeniny. Gabonský středopolař však za svlečení dresu po své trefě dostal čtvrtou žlutou kartu v sezoně a přijde o šlágr na hřišti Baníku Ostrava, čímž naštval trenéra Zdeňka Ščasného.

Sportovní ředitel Sparty, kterému vedení po utkání prodloužilo mandát u A-týmu na dobu neurčitou, raději nechtěl Kangovo počínání komentovat. "Beze slov, to se nedá. Radši nebudu nic říkat," uvedl na tiskové konferenci Ščasný.

Kangu, který čtvrtým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího sparťanského střelce ročníku, ale jinak chválil. "Našli jsme si k sobě respekt. Co chceme, to respektuje. Někteří hráči jsou jiní, ale musí existovat respekt ke kabině, ke spoluhráčům, k vedení. A to tady je. On je výborný fotbalista a práce s ním těžká není, když si umíte srovnat v hlavě, že je trochu jiný než naši hráči," řekl Ščasný.

Kanga v 82. minutě zvýšil povedenou střelou šajtlí k tyči. "Samozřejmě jsem za gól rád. V minulých duelech mi to tam nespadlo, tak je fajn, že teď ano a mám čtvrtou trefu v sezoně. Hlavní ale je, že jsme podali týmový výkon. To je nejdůležitější," citoval klubový web Kangu.

Sparta zabrala po předchozích dvou remízách. "Bylo to samozřejmě těžké. Přijel sice poslední tým a všichni možná čekali, že to bude snazší. Jenže proti nám každý podá výkon skoro za hranicemi svých možností a je to vždycky těžké," uvedl Kanga.

"V prvním poločase tomu něco chybělo. Bylo možná znát, že nemáme po dvou zbytečných ztrátách tak vysoké sebevědomí. Ale postupem času jsme už kontrolovali hru a dovedli utkání do vítězného konce," doplnil bývalý hráč Rostova či Crvene zvezdy Bělehrad.

Při Kangově absenci by v Ostravě mohl nastoupit v záloze navrátilec do sestavy Lukáš Vácha, který s Duklou odehrál posledních 20 minut a hru pozvedl. "Uvidíme, jak se rozhodne trenér. Teď to není aktuální. Je repre pauza, tak uvidíme, co se všechno odehraje. Odjede nám spousta kluků. Máme i dost zraněných, takže se potřebujeme dát pořádně do kupy," uvedl Vácha.

"Jsem rád, že jsem se dostal na hřiště. Sbírám ty minuty poskrovnu, ale jsem šťastný za každou chvíli a jsem rád, že jsme vyhráli," doplnil.