Karviná porazila Slovácko, rozhodl debutant Ba Loua

Fotbalisté Karviné v sedmém ligovém kole porazili 2:1 Slovácko a po sérii čtyř porážek v řadě si připsali už druhé vítězství za sebou. O výhru domácích se postarali Tomáš Wágner a Adriel D'́Avila Ba Loua. Za hosty v závěru pouze snížil Jan Navrátil.

"Jsem rád, že jsme ten zápas zvládli. A to nejen kvůli nám samotným, ale i kvůli fanouškům, kteří čekali na domácí vítězství od února," řekl na tiskové konferenci trenér Karviné Roman Nádvorník. "Zápas se odvíjel tak, jak jsme očekávali. Drželi jsme míč a Karviná bránila v bloku. Ten jsme obehrávali a měli kvalitu v útočné třetině, ale nepohlídali jsme si standardku, na které jsme se připravovali. Ta vlastně rozhodla celý zápas," přidal kouč Slovácka Michal Kordula.

Na první výraznou šanci se čekalo bezmála půl hodiny. Ve 26. minutě se po centru hlavičkoval hostující Havlík, ale míč z branky vykopnul Panák. Karviná poprvé zahrozila až v závěru poločasu, kdy nebezpečně vystřelil Budínský, ale gólman Daněk míč vyrazil.

Druhý poločas začal velkou příležitostí Kalabišky, jehož hlavičku z vápna zneškodnil na čáře Berkovec. Pak začalo pršet a déšť přinesl i větší množství šancí. Jako první vystřelil Havlík, ale Berkovec si poradil. Na druhé straně měl blízko k první brance Ba Loua, ale jeho rána skončila na tyči.

Domácí se gólu dočkali v 64. minutě, kdy se po rohovém kopu prosadil Wágner. V 71. minutě mohl vyrovnat Kubala, když ale mířil těsně vedle, přišel trest. V 72. minutě se prosadil Ba Loua a záložník z Pobřeží slonoviny tak skóroval hned při prvním startu v české lize. Čerstvá karvinská posila mohla vzápětí přidat i druhý gól, ale po přihrávce Moravce mířil Ba Loua mimo.

"Nechtěl jsem nic vymýšlet, byl jsem v gólovém postavení, tak jsem to dal levačkou do brány a vyšlo to. Z gólu jsem měl velkou radost, šel jsem ho slavit do kotle, ale nevím, co mi fanoušci říkali, protože ještě neumím česky," usmál se Ba Loua.

Slovácko poté vrhlo všechny síly do útoku, ale dokázalo už jen snížit. Minutu před koncem se o to postaral Navrátil, jehož střela prošla Berkovcovi pod tělem.