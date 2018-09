Matoušek: V Příbrami jsem byl jen běžec, Slavia je fotbalovější

V červenci ještě v dresu Příbrami dal Bohemians dva první ligové góly, v neděli si proti nim zapsal první velký počet minut za pražskou Slavii. Jeden z největších talentů českého fotbalu Jan Matoušek naskočil do vršovického derby už v prvním poločase a pomohl novému týmu k důležité výhře.

Ofenzivní hráč pražské Slavie Jan Matoušek si po krátkých střídáních na Slovácku a v úvodním utkání základní skupiny Evropské ligy proti Bordeaux "konečně" připsal pořádnou porci minut. Do vršovického derby proti Bohemians naskočil už v prvním poločase, když nahradil zraněného útočníka Stanislava Tecla.

Nervozita? Kdepak, tu mládežnický reprezentant vůbec nepociťoval. "Neměl jsem na to ani pomyšlení, šel jsem rovnou z lavičky. Nestihl jsem se ani rozběhat, takže to bylo úplně bez nervů. Prvních dvacet minut ale bylo hlavně po fyzické stránce těžkých," řekl pro slávistický web.

Hned po pár minutách se dostal do dvou slibných šancí, ovšem neproměnil. "Byla škoda, že jsem první šanci neřešil střelou po zemi. U té druhé to bylo už trochu překvapení, měl jsem to na slabší nohu po těžkém zpracování, to už by byla jen třešnička na dortu," litoval.

Oproti minulému působišti nyní nastupuje na nezvyklé pozici. "V Příbrami jsem hrál taky napůl hroťáka, ale bylo to jiné v tom, že jsem tam nastupoval s Miroslavem Slepičkou, tudíž jsem tam měl spíše náběhy. Tady si musím chodit pro míče do středu hřiště. Mám za sebou tři zápasy na tomhle postu, je to o učení."

Slavia je fotbalovější, říká Matoušek

Pod Jindřichem Trpišovským musí předvádět úplně jinou hru. "Dá se říci, že v Příbrami jsem byl jen běžec, tady musím předvádět i fotbal. Ale i tréninky jsou jiné, je to náročnější. Nechci shazovat Příbram, ale je to i více fotbalové, což se asi dalo očekávat. Je to pro mě obrovská zkušenost," pokračoval s tím, že je rád, že se k týmu připojil už nyní, nikoliv až v zimní přestávce.

Stále si však v novém působišti musí na spoustu věcí zvykat. "To k fotbalu patří. Kdybych šel do ciziny, bylo by to ještě těžší. Pořád mám ještě čas, jsem celkem mladý," dodal.

Další velkou šanci Matoušek pravděpodobně dostane už ve středu, kdy Slavia odehraje zápas českého poháru s Ústím nad Labem. Dokáže se mladý rychlík gólově prosadit a pomůže vykročit k úspěšné obhajobě loňského prvenství?