Někde ano, někde ne. Je liga s videorozhodčím vůbec regulérní?

Nezpochybnitelně jde o krok vpřed, o nevyhnutelný trend, který v konečném důsledku může být (a bude) velmi nápomocný. Jenže v nejvyšší tuzemské fotbalové soutěži je zatím využíván tak nějak podivně počesku. O čem je řeč? O zapojení videorozhodčího, po kterém veřejnost volá řadu let. Teď se konečně dočkala. Jenže jen někde, což znamená, že regulérnost ligy v tomhle ohledu dostává trochu na frak.



Nejsledovanější zápasy nedělního programu přinesly dvě rozdílné situace. V tom prvním vedoucí Plzeň jen remizovala s Libercem, ve druhém Slavia po třígólové smršti v závěru otočila duel s Olomoucí. Rozdíl byl v tom, že zatímco v Edenu videorozhodčí byl k dispozici, ve Štruncových sadech nikoliv. Během jarní části sezony jsou totiž moderní technologie využívány jen na jednom zápase každého kola, tom, který vysílá O2 TV.



Zatímco reklamovaný ofsajd při gólu slávisty Stanislava Tecla tak byl po zhlédnutí opakovaného záběru odvolán a branka uznána, trefu plzeňského Michaela Krmenčíka zpětně nikdo nezkoumal. A protože si sudí přímo na hřišti nedovoleného postavení nejlepšího ligového střelce nevšimli, Plzeň mohla jít navzdory těsnému ofsajdu do vedení. O plný bodový zisk ji pak ve druhém poločase sice připravila trefa Breiteho, pachuť z nepřesného rozhodnutí ve prospěch Viktorie však mezi fanoušky jiných klubů zůstala.



Je to zvláštní. Na jednu stranu je samozřejmě správně, že díky videorozhodčímu může být odvolán gól, který podle pravidel zjevně neměl platit (potkalo to třeba slávistického Milana Škodu v utkání proti Bohemians). Druhý pohled však říká, že technologie by se měla využívat buď na všech zápasech, anebo radši na žádném, aby žádný z klubů nepřišel v tomhle směru zkrátka.



A přesně to se teď děje. O2 TV si totiž pro své přenosy logicky vybírá především ty divácky nejatraktivnější duely. Videorozhodčího si tak naostro užívají hlavně fotbalisté Slavie a Sparty, ostatní ligové týmy jej velmi pravděpodobně budou potkávat jen sporadicky. A je z hlediska regulérnosti soutěže skutečně ideální, aby v některém utkání měl sudí možnost vzít svou chybu díky technice zpět a v jiném ne?



Zastánci videa shodně tvrdí, že i tahle postupná cesta je lepší než nic. Ale pokud třeba v závěrečných kolech bude některému z mužstev bojujících o záchranu gól z ofsajdu kvůli chybě rozhodčích uznán a jeho přímému soupeři za použití videa nikoliv, jistě to vyvolá spoustu emocí. Současné řešení je totiž jen polovičaté a celkovou regulérnost ligy popírá. V polovině rozjeté sezony se vlastně do značné míry změnila pravidla hry. Tak nějak počesku.