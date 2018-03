Weber Boleslav proti Slavii neprobudil. Petrželovi premiéra zhořkla

Fotbalisté Slavie v 19. kole první ligy vyhráli 3:0 na hřišti Mladé Boleslavi a udrželi se na druhém místě tabulky před Olomoucí. Mladá Boleslav naopak prohrála pošesté za sebou, když jí nepomohla ani změna trenéra v podobě Jozefa Webera. Tým pod jeho vedením sice začal dobře a měl šance, na druhé straně ale rohový kop zužitkoval Jaromír Zmrhal a ve druhé půli výhru hostů potvrdil dvěma góly Milan Škoda.

Weber měl premiéru ztíženou několika absencemi zejména v obraně, kde vůbec poprvé nasadil do základní sestavy zimní posilu Šušnjara a Suse posunul na beka místo Křapky, který šel na stopera. Do ofenzivy příliš nesahal.

Od začátku se hrál fotbal nahoru dolu, ale oba týmy postrádaly přesnější finální fázi. Na šance si tak fanoušci museli počkat až do závěrečných deseti minut první půle. Nejprve s lobem neuspěl hostující Škoda, pak měli hned tři dobré možnosti domácí.

Po Konatého úniku ale Valentovi nesedla střela, vzápětí Konatého střelu k tyči vykopl brankář Kolář a neuspěl ani Přikryl. Místo toho udeřilo na druhé straně. Po rohovém kopu Stocha vyhrál souboj Škoda, míč se dostal ke Zmrhalovi, který ho zblízka dotlačil do sítě.

Ještě do poločasu mohl zvýšit Stoch, ale jeho přímý kop lapil brankář Poláček. Z přímého kopu zahrozil v úvodu druhé půle i mladoboleslavský Valenta, Kolář ho však efektní robinzonádou vychytal. Následně nenechal skórovat ani aktivního Konatého.

Boleslav se sice snažila o vyrovnání, ale Slavia začínala být lepší a těžila z otevřenější obrany domácích. V 66. minutě tak vlétl do vápna Bořil, kterého zbytečně fauloval Sus a hosté dostali výhodu pokutového kopu. S ním si Škoda poradil a zvýšil.

V 73. minutě chyboval Šušnjar, který lacino pustil k míči Škodu a jeho tečovaná střela se štěstím skončila potřetí za zády Poláčka. Mladá Boleslav už nedokázala reagovat, když v jediné vážnější šanci Komličenka vychytal Kolář, a nadále zůstává jediný bod od pásma sestupu.

19. kolo první fotbalové ligy FK Mladá Boleslav - Slavia Praha 0:3 (0:1) Branky: 66. z pen. a 73. Škoda, 40. Zmrhal. Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Arnošt - Zelinka (video). ŽK: Valenta - Bořil, Pokorný. Diváci: 3202. Sestavy: Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Šušnjar, Křapka, Sus - Jánoš, Hubínek (79. Ladra) - Konaté, Valenta (64. Mareš), Přikryl - Mebrahtu (59. Komličenko). Trenér: Weber. Slavia: Kolář - Bořil, Kúdela, Pokorný, Sobol - Souček, Hromada - Stoch, Danny (88. Necid), Zmrhal (90. Bucha) - Škoda (85. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Zlín v premiéře pod vedením trenéra Vlastimila Petržely prohrál s Jabloncem vysoko 0:4. Ševci pokračovali v sérii nevýrazných výkonů a z posledních čtyř zápasů si připsali jen dva body. Naopak Jablonec i ve třetím jarním vystoupení pod novým koučem Petrem Radou zvítězil. Branky Jablonce vstřelili vstřelili Vladimír Jovovič, Tomáš Hübschman, Lukáš Masopust a Jan Chramosta.

"Horší premiéru jsem ve své kariéře nezažil. Nehráli jsme fotbal, byli jsme nedůrazní. Začali jsme sice tak, jak jsme si řekli, ale z toho jsme ustoupili hned po prvním gólu, kdy jsme začali hrát něco jiného. Obránci se navzájem nezajišťují, něco podobného jsem dlouho neviděl. Výsledek nemohl jinak dopadnout," řekl Petržela, který vystřídal ve středu odvolaného Bohumila Páníka.

Nový kouč sáhl v sestavě ke třem změnám. Oproti nevydařenému utkání v minulém kole v Karviné se v základní sestavě objevili Janíček, Mehanovič a Železník. Nahradili vykartovaného Hronka, nemocného Traorého a jen na lavičce zůstal Ekpai. Naopak kouč Rada vsadil na osvědčenou sestavu z minulého vítězného zápasu na Dukle.

Ševci drželi krok se svým soupeřem jen necelých deset minut. Postupně převzal iniciativu Jablonec a ve 13.minutě se po Hanouskově akci dostal k míči zcela volný Jovovič, na jehož střelu brankář Dostál nestačil zareagovat. Po vedoucím gólu Severočeši zcela ovládli zápas. Soupeře dobře napadali ve středu hřiště a hodně bezradní domácí ztráceli míče většinou už při založení akce.

Jedinou výjimkou byla ve 22. minutě Mehanovičova střela ze dvaceti metrů, kterou brankář Hrubý vyrazil. Druhý gól přidal ve 32. minutě po Jovovičově přihrávce šestatřicetiletý Hübschman a byl to jeho vůbec první ligový gól ve 201. utkání v nejvyšší soutěži. "Mám z branky pochopitelně radost. Ale bylo to větší téma pro spoluhráče, než pro mě," uvedl Hübschmann. "Vstup do zápasu jsme neměli špatný. Po našich chybách jsme dostali hned dva góly. Když prohrajete minulý vzápas 0:4 a najednou v poločase 0:2, tak to v hlavách není dobrý. Spadli jsme do toho sami a sami si musíme pomoci," posteskl si útočník Zlína Železník.

Kouč Petržela se pokusil ještě před koncem poločasu oživit hru dvojím střídáním a ještě v přestávce využil třetí možnost k výměně. Tah se střídáním ale Petrželovi nevyšel, protože po změně stran v rychlém sledu přidal Jablonec další dva góly. Nejprve po chybě domácích v rozehrávce skóroval v 50. minutě Masopust a o čtyři minuty později potrestal další chybu soupeře po Pernicově akci Chramosta. Zlín tak z posledních třinácti kol porazil jen dva týmy ze spodku tabulky Jihlavu a Slovácko. Jablonec neporazil už osmkrát za sebou, z toho šest zápasů prohrál.

"Vyhráli jsme nad týmem, který hrál evropskou ligu. Proto jsem spokojen s přístupem a nasazením. Měli jsme z utkání po výměně trenéra obavy, jeli jsme do Zlína s velkým respektem, neboť není jednoduchým soupeřem. Na Zlínu ale bylo vidět, že není momentálně v pohodě," dodal jablonecký Rada.

19. kolo první fotbalové ligy Fastav Zlín - FK Jablonec 0:4 (0:2)

Branky: 13. Jovovič, 32. Hübschman, 50. Masopust, 54. Chramosta. Rozhodčí: Matějček - Blažej, Antoníček. ŽK: Matejov, Železník - Pernica, Považanec. Diváci: 2102. Sestavy: Zlín: Dostál - Kopečný (43. Bartošák), Hnaníček, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Jiráček, Janíček, Holzer (46. Ekpai) - Železník, Mehanovič (43. Beauguel). Trenér: Petržela. Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek (69. Zelený) - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič (88. Kubista) - Chramosta (79. Doležal). Trenér: Rada.

Liberec remizoval s Karvinou 2:2. Hosté na severu Čech po brankách Tomášů Wágnera a Webera dvakrát vedli, za domácí pokaždé srovnal Matěj Pulkrab. Slezané ve čtvrtém ligovém souboji se Slovanem poprvé skórovali, bodovali počtvrté za sebou a dostali se na deváté místo tabulky. Liberec naopak v případě nedělní výhry Sparty nad Brnem klesne ze čtvrté příčky.

"Vzhledem k průběhu zápasu bychom asi měli být s bodem spokojeni, ale my nejsme, chtěli jsme vyhrát. Jsme z toho smutní," řekl na tiskové konferenci liberecký trenér David Holoubek. "S bodem jsme nadmíru spokojeni, je to pro nás velký plusový zisk," dodal karvinský kouč Josef Mucha.

Liberec byl většinu první půle aktivnější, ale ani jednu z několika velkých šancí neproměnil. V deváté minutě nacentroval ze strany Coufal na zadní tyč, kam si naběhl Pulkrab, jehož hlavičku vyrazil brankář Le Giang. Hostující gólman dál čaroval. V 26. minutě si zaběhl za obranu domácí kapitán Coufal, ale Le Giang proti němu vyběhl a zasáhl. Z následné dorážky nedostal míč do sítě ani Pulkrab.

"První poločas jsme hráli možná trochu pomaleji, než jsme chtěli, přesto jsme měli dvě tři brankové příležitosti. Kdybychom první poločas dali branku, měli bychom zápas pod kontrolou," mínil Holoubek.

Karviná byla půl hodiny neškodná a pak nečekaně udeřila. Kalabiška poslal oblouček za obranu, Weber přiťukl Wágnerovi a jeho nepovedená střela se odrazila od Coufala do branky. Domácí marně reklamovali soupeřovu ruku. Hostující útočník zaznamenal už svůj čtvrtý jarní gól.

Karviná ve čtvrtém ligovém utkání s Libercem poprvé skórovala a ještě do přestávky se mohla trefit podruhé. Wágner však tentokrát po centru z levé strany hlavičkoval vedle. "První poločas nebyl herně optimální, ale zvládli jsme to až nad očekávání dobře," řekl Mucha.

Do druhé půle vstoupili domácí náporem a v 54. minutě srovnali. Po Potočného centru z rohu prodloužil míč stoper Köstl, který při zranění Karafiáta hrál první ligový zápas v kariéře, a na zadní tyč se hlavou prosadil Pulkrab. Domácí útočník navázal na vítězný gól z minulého kola proti Mladé Boleslavi a Karviná v lize po 329 minutách inkasovala.

Nerozhodné skóre ale vydrželo jen dvě minuty. Köstl netrefil míč, Weber si obhodil druhého domácího stopera Kačarabu a sám před brankářem Hladkým zamířil přesně k tyči. V osmnáctém ligovém utkání dal svůj první gól. "My dáme branku a jak jsme už mysleli na výhru, tak jsme přepnuli do ultra ofenzivního módu. A udělali jsme tam dorostenecké chyby. Ta branka na 1:2 nás mrzí," litoval Holoubek.

Už v 67. minutě využil všech tří střídání a Severočeši zvýšili tlak, už v předfinální fázi ale byli nepřesní. Slezané naopak mohli v 77. minutě pojistit vedení při brejku čtyři na dva, Štepanovský ale Kalabiškův oblouček do prázdné branky nedostal.

Hosty nevyužitá šance přišla draho. Na konci 82. minuty zatlačil Da Silva na bránícího Dreksu, gólmanu Le Giangovi vypadl míč a Pulkrab z otočky srovnal. Potvrdil tak pozici dosud jediného jarního střelce Liberce a odvrátil hrozbu teprve druhé porážky Slovanu v posledních 22 domácích ligových zápasech. "Dali jsme gól na 2:1 a dokonce jsme měli velkou šanci dát třetí, který by utkání asi úplně rozhodl. Ale závěrečných 10 až 15 minut byl Liberec aktivní a zaslouženě vyrovnal," dodal Mucha.

19. kolo první fotbalové ligy Slovan Liberec - MFK Karviná 2:2 (0:1) Branky: 54. a 82. Pulkrab - 31. Wágner, 56. Weber. Rozhodčí: Hrubeš - Boček, Flimmel. ŽK: Oscar, Potočný, Breite - Štěpanovský, Hošek, Čolič. Diváci: 2466. Sestavy: Liberec: Hladký - Coufal, Köstl, Kačaraba, Kerbr - Breite (67. Da Silva), Folprecht - Oscar (60. Bartl), Bosančič, Potočný (60. Wiesner) - Pulkrab. Trenér: Holoubek. Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Weber (71. Lingr), Panák - Štepanovský (78. Letič), Budínský (90. Šulek), Kalabiška - Wágner. Trenér: Mucha.

Fotbalisté Olomouce doma porazili Slovácko 1:0 a v první lize po třech utkáních zvítězili a vstřelili gól. Duel 19. kola rozhodl ve 36. minutě Jakub Řezníček. Hanácký nováček v neúplné tabulce poskočil na druhé místo o bod před Slavii, který má však k dobru večerní zápas v Mladé Boleslavi. Slovácko nenavázalo na minulou remízu 1:1 se Spartou a kleslo na předposlední místo.

"Dnes jsme odehráli šťastné utkání, pro oko diváka asi nejméně příjemné. Tahali jsme za kratší konec. Slovácko musím pochválit, byli aktivní, konsolidovaní, byli všude o krok dříve," řekl novinářům trenér Olomouce Václav Jílek. "Byli jsme lepší po celé utkání, šancí jsme měli hodně a měli jsme je proměnit," doplnil kouč hostů z Uherského Hradiště Michal Kordula.

Jako první zahrozilo po čtvrthodině Slovácko. Sadílek našel v pokutovému území Zajíce, který však vystřelil slabě a brankář Buchta si poradil. Olomoučtí třikrát vypálili z hranice vápna, ale všechny pokusy mířily vysoko nad Hečovu branku.

Gólman Slovácka ve 36. minutě daroval domácím vedoucí gól. Nepochopitelně rozehrál přímo na nohu Řezníčka, který po kličce snadno uklidil míč do prázdné branky. Devětadvacetiletý útočník si připsal premiérovou soutěžní trefu po zimním příchodu na hostování z Plzně a po 340 minutách ukončil střeleckou nemohoucnost Olomouce v lize.

Hráči Slovácka se v 61. minutě marně dožadovali penalty po kontaktu Zajíce s dobíhajícím obráncem Vepřkem. Za chvíli běžel na Buchtu sám zase Navrátil. Ten se po kličce dostal z úhlu a vrátil míč na Zajíce, jehož pokus olomoucká obrana stačila zablokovat. Při zákroku však jeden z beků zranil brankáře Buchtu, který po dlouhém ošetřování musel střídat. Závěrečnou čtvrthodinku odchytal náhradník Reichl. "O Milošovi Buchtovi nemám nyní informace, doufám, že to nebude nic vážného," podotkl Jílek.

Hosté po této situaci byli téměř až do konce zápasu na polovině Olomouce a rvali se o body. V 88. minutě Radakovič zablokoval v šanci střídajícího Rezka. V nastavení mohl pojistit vedení Sigmy Houska, ale z úhlu trefil jen boční síť. "Prohráli jsme také zápas, který se nehrál ani 90 minut. Ošetřovalo se šest minut, je pět střídání a rozhodčí nastavil čtyři minuty. K situaci a kontaktu Vepřka se Zajícem se nebudu vyjadřovat. Ani nemůžu, ale viděl jsem ji už na videu," prohlásil Kordula.

Pro Olomouc to byla teprve druhá výhra nad Slováckem z posledních sedmi ligových utkání. "V defenzivě to nebylo úplně špatné, ofenziva však nebyla dobrá. Dnes se nám nevedlo individuálně, ani týmově, neměli jsme kvalitu na míči, což bylo způsobeno presinkovou agresivitou Slovácka," upozornil Jílek.

19. kolo první fotbalové ligy Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko 1:0 (1:0) Branka: 36. Řezníček. Rozhodčí: Prosek - Pochylý, Poživil. ŽK: Plšek, Falta - Hofmann, Janošek. Diváci. 3087. Sestavy: Olomouc: Buchta (75. Reichl) - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Moulis (80. Zahradníček), Houska, Kalvach, Falta - Plšek - Řezníček (65. Texl). Trenér: Jílek. Slovácko: Heča - Juroška, Hofmann, Břečka, Divíšek - Navrátil (80. Rezek), Janošek, Sadílek (80. Machalík), Daníček, Petr (90.+2 Kubala) - Zajíc. Trenér: Kordula.



Jihlava vyhrála i třetí zápas jarní části první ligy a po výhře 3:1 nad Teplicemi v 19. kole opustila sestupové pásmo. O výhře Vysočiny rozhodl dvěma góly Davis Ikaunieks, který navíc neproměnil penaltu. Další branku přidal Jakub Fulnek, za hosty na 1:2 snižoval z pokutového kopu Jakub Hora.

Domácí se ujali vedení už ve třetí minutě, kdy se po přihrávce Ikauniekse prosadil Fulnek. Jihlavský útočník využil zaváhání brankáře Diviše při vybíhání, udělal mu kličku a poslal míč do prázdné brány. O čtyři minuty později už Vysočina vedla 2:0 - postaral se o to nejlepší domácí střelec Ikaunieks.

Lotyšský útočník mohl chvíli na to přidat z penalty třetí branku Jihlavy, ale Diviš jeho střelu doprostřed chytil. Ikaunieks se nakonec přeci jen podepsal pod třetí gól v utkání, ale na druhé straně. Ve vápně fauloval Krále a Hora z pokutového kopu snížil na 1:2. Náladu si však domácí útočník spravil ještě před přestávkou, když ve 44. minutě zvýšil na 3:1. Ikaunieks si rychle zpracoval centr z poloviny hřiště od Ljovina, míč si na hranici vápna přehodil na pravou nohu a sedmou brankou v sezoně stanovil poločasový výsledek.

"Měli jsme výborný vstup do utkání z hlediska útočné fáze, protože s některými defenzivními prvky jsem nebyl moc spokojený. Bohužel jsme potom neproměnili penaltu, to nás poznamenalo a vyústilo to ve zbytečnou penaltu, kterou soupeř proměnil a korigoval výsledek," řekl trenér Jihlavy Martin Svědík.

Náladu si však Ikaunieks spravil ještě před přestávkou, když ve 44. minutě zvýšil na 3:1. Rychle si zpracoval centr z poloviny hřiště od Ljovina, míč si na hranici vápna přehodil na pravou nohu a sedmou brankou v sezoně stanovil poločasový výsledek. "Hlavně v první půli jsme měli sílu směrem dopředu a pořád jsme věřili, že nějakou branku ještě vstřelíme, protože jsme tam měli plno hezkých akcí a korunovali jsme to třetím gólem, který pro vývoj utkání byl nesmírně důležitý," uvedl Svědík.

Po přestávce už se Jihlava zaměřila mnohem víc na obranu a Teplice si proti zhuštěnému bloku nevěděly rady. Hra se odehrávala prakticky jen mezi vápny, takže dlouho byla největší šancí druhé půle situace Ikaunieksova nepřesná hlavička ze 47. minuty. "Ne, že bychom se v druhém poločase soustředili na bránění, chtěli jsme hrát aktivně a soupeře napadat, ale to se dařilo prvních deset minut. Pak už se hra odehrávala jen mezi dvěma šestnáctkami a utkání jsme dohráli do vítězného konce," dodal Svědík.

Jihlava, které po podzimu patřila poslední příčka, nakonec navázala na nečekaná vítězství proti vedoucí Plzni i tehdy druhé Slavii a na jaře je stále stoprocentní. V neúplné tabulce se z předposlední příčky posunula na dvanácté místo a od pásma sestupu ji dělí tři body.