Plzeň se pokusí proti Zlínu znovu bodovat. Dukla hostí Příbram

Dvě páteční předehrávky otevřou 18. kolo první fotbalové ligy. Mistrovská Plzeň se pokusí prodloužit osmizápasovou sérii bez porážky ve Zlíně, který by zase rád odčinil pondělní debakl 0:4 z Jablonce. Dukla v souboji týmů ze spodku tabulky přivítá trápící se Příbram. Obě utkání začnou v 18 hodin.

Plzeň v nejvyšší soutěži porazila Zlín třikrát po sobě, naposledy v srpnu doma zvítězila 1:0. "Letos na podzim odstartovali velice dobře a pohybují se v první šestce, takže je to pro mě překvapení ligy. Čekáme zápas, který bude určitě náročný. Všichni víme, že ve Zlíně se letos nevyhrává," upozornil kouč Viktorie Pavel Vrba.

"Samozřejmě by bylo dobré, kdybychom ve Zlíně uspěli, abychom se před středečním zápasem Champions League s AS Řím naladili i trošku tím, že máme dostatek bodů v české lize," doplnil Vrba, jehož tým z druhého místa ztrácí čtyři body na vedoucí Slavii.

Šestý Zlín sice vysoko prohrál v Jablonci, ale na svém hřišti v lize zvítězil třikrát v řadě. "Doma jsme v posledních zápasech s Karvinou, Spartou a Opavou předvedli dobré výkony. Věřím, že na ně navážeme i s Plzní, kterou chceme potrápit. Vypadá to, že se soupeř herně zvedá, o to víc to pro nás bude složitější," řekl kouč Zlína Michal Bílek.

Páteční utkání bude specifické pro nejlepšího domácího střelce Jeana-Davida Beauguela, který v zimě odejde ze Zlína právě do Viktorie. "Nebude to pro něj úplně jednoduché. Budu s ním ještě mluvit, ale počítám, že bude hrát. Bogy může ukázat, jak je kvalitním hráčem, pokud se mu tedy utkání podaří," podotkl Bílek.

Dukla by ráda vrátila Příbrami srpnový výprask 0:4 a protáhla třízápasovou sérii bez inkasované branky. "Nejnebezpečnější zápas, který jsme dosud hráli. Příbram je momentálně lepší ve venkovních zápasech, kde jim vychází agresivní presink po ztrátě míče a řešení brejkových situací," prohlásil kouč Pražanů Roman Skuhravý.

Příbram čeká na výhru sedm kol a na předposlední Duklu má v tabulce jen bodový náskok. "Co my neproměníme, to je hrůza. Zahodíme tutovky, pak hloupě inkasujeme. Musíme tvrdě pracovat a věřit si. Teď musíme vyhrát na Dukle, pak máme doma Spartu. Když už si ty šance vytvoříme, musíme je dávat. Je to nepříjemná situace," uvedl příbramský útočník Antonín Fantiš.