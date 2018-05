Poslední kolo je tu. Kdo postoupí do Evropy a kdo ligu opustí?

Česká nejvyšší fotbalová soutěž finišuje. Přestože už je jisté, že letošním šampionem bude plzeňská Viktoria, jež se po dvou letech vrátila zpět na pomyslný trůn, poslední sobotní kolo nabídne několik důležitých soubojů. Stále jsou ve hře vstupenky do pohárové Evropy, zároveň se rozhodne o tom, kdo doprovodí Zbrojovku Brno do druhé ligy.

Pražské derby ve Vršovicích

Malé pražské derby je šlágrem 30. kola. "Klokani" do něj můžou jít na rozdíl od svého soupeře v naprostém klidu, sedmý celek tabulky si s předstihem zajistil záchranu nejvyšší soutěže, a nemá tak co ztratit. "Klokani" se během sezony prezentovali velice kvalitními výkony, v posledních šesti duelech však nedokázali zvítězit. Spravit si chuť budou chtít právě proti tradičnímu rivalovi.

Sparta má úplně jiné starosti. Po špatném podzimu, během něhož stihla pod italským koučem Stramaccionim prakticky ztratit šanci na titul, se na jaře herně i výsledkově zvedla a v Ďolíčku bude bojovat o pohárovou Evropu. Díky třem výhrám v řadě se Letenští dostali na čtvrtou pozici, přičemž na Jablonec ztrácí pouhý bod. Pokud na hřišti Bohemians uspějí a pomůže jim souhra dalších výsledků, dostanou se na třetí místo a v příští sezoně si zahrají skupinu Evropské ligy. A to je velké lákadlo.

Mistr míří na Julisku

Na Julisku dorazí mistrovská Plzeň. Domácí budou stejně tak jako Bohemians hrát "pouze" o čest, nemají už šanci na postup do pohárů, zároveň mají jistou záchranu. Letošní výsledky, z nichž pramení prozatímní desátá pozice, jsou však velkým zklamáním. Sebrat body novému šampionovi by tak mohlo být jistou záplatou.

Viktoria se bude snažit završit mistrovskou sezonu výhrou. Tým vedený Pavlem Vrbou vstupoval do druhé části sezony se čtrnáctibodovým náskokem na druhou Slavii, po sérii špatných výkonů se ale jeho náskok snížil natolik, že o triumfu rozhodl až v minulém kole. Mužstvo, jež se za rok představí v Lize mistrů, bude i po několikadenních oslavách jasným favoritem. Překoná nejhorší obranu soutěže a vybojuje dvacátou výhru?

Na Stínadlech se představí Slavia

Souboj na Stínadlech slibuje strhující podívanou. Fotbalisté Teplic prohráli v osmadvacátém kole se sestoupivším Brnem ostudně 0:4, načež vyfasovali od vedení vysoké pokuty. Nevydařil se jim ani minulý zápas v Plzni, které prohrou "zajistili" titul. Výhra nad Slavií by byla pro fanoušky značnou omluvou.

Sešívaní ale mají větší motivaci. Vršovický kádr je momentálně na druhé pozici, která by mu zaručila díky zisku českého poháru účast ve třetím předkole Ligy mistrů. K uhájení tohoto umístěni stačí Pražanům remíza, v případě prohry zase hrozí mužům Jindřicha Trpišovského pád na třetí příčku, jež znamená "pouze" základní skupinu Evropské ligy. Zvládne Slavia velký tlak a zahraje si v novém ročníku o nejlepší klubovou soutěž?

Jablonec hostí Slovácko

Do Ligy mistrů by rádi proklouzli také Severočeši. Právě Jablonec je jediným konkurentem Slavie o poslední volnou vstupenku do třetího předkola této soutěže. Nejlepší tým jara bude proti Slovácku jasným favoritem, zároveň ale nemůže počítat s obráncem Jaroslavem Zeleným, jenž bude utkání kvůli žlutým kartám sledovat jen z tribuny. Celek ze Střelnice se musí dívat také za sebe, v případě porážky hrozí propad na pátou pozici.

Slovácku po čtyřech remízách v řadě už o nic nejde. Mužstvo z Uherského Hradiště má jistou záchranu, přesto se však nedá počítat s tím, že by Jablonci dalo něco zadarmo. Překvapí velkého favorita?

Olomouc vyzve Mladou Boleslav

Posledním týmem bojujícím o skupiny Evropské ligy je Olomouc. Letošní nováček je největším překvapením celé soutěže, po devětadvaceti odehraných kolech mu patří skvělé páté místo. Ambiciózní kádr zároveň stále pokukuje po třetí pozici, na níž jej dostane jedině výhra a zaváhání přímých konkurentů Jablonce a Sparty.

Mladá Boleslav se v případě úspěchu může vyšvihnout na sedmou příčku, ani to ale nenapraví velké zklamání. Automobilový celek se po celou sezonu trápil, pomohlo mu až angažování kouče Josefa Webera.

Jihlava se utká s Karvinou

První záchranářský souboj bude k vidění v Jihlavě, přičemž lepší výchozí pozici mají domácí. Svěřencům Michala Svědíka stačí na rozdíl od jejich soupeře k udržení remíza, jíž uhráli v předchozím kole na půdě brněnské Zbrojovky.

Karviná je na tom podstatně hůře. Slezané potřebují na Vysočině bezpodmínečně vyhrát, což se jim povedlo jen ve dvou úvodních jarních kláních. Od té doby dokázali uhrát maximálně remízy, čímž se propadli na předposlední příčku ligy. Do rozhodujícího mače půjdou černozelení s novým koučem Lubomírem Vlkem. Ani tři body ale nemusejí znamenat jistou záchranu, Karviná musí doufat také v zaváhání ostravského Baníku.

Brno zavítá do Vítkovic

V minulé sezoně postoupili, letos jim zase hrozí pád. Fotbalisté Baníku sice z posledních deseti vystoupení vyšli pouze dvakrát naprázdno, jistou záchranu ale stáje nemají. Pokud Karviná zvítězí v Jihlavě, ligovou příslušnost zajistí Ostravě pouze tři body. Do klíčového duelu možná zasáhne také Milan Baroš, jenž minulý zápas vinou zraněných třísel vynechal.

Zato Brno už je jasným sestupujícím. Do druhé ligy Moravané spadli po dlouhých šesti letech. Velké zklamání mohou lehce zmírnit úspěchem v závěrečném mači, na venkovních hřištích však mají nejhorší bilanci ze všech mužstev.

Zlín přivítá Liberec

Posledním ohroženým týmem je Zlín. "Ševci", kteří si na podzim zahráli základní skupinu Evropské ligy, mají na předposlední Karvinou tříbodový náskok. K jistotě záchrany tedy potřebují alespoň bod. V případě výhry a souhře všech výsledků se zároveň budou moci radovat z postupu na desátou pozici.

Jejich soupeřem bude Liberec. Slovanu se na zlínské Letné dlouhodobě nedaří, vzhledem k dosaženým bodům je už jisté, že sezonu zakončí na šestém místě.

Kdo se nakonec bude radovat a komu zbudou pouze oči pro pláč?