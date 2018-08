Roman Valeš vychytal na Dukle nulu. Paráda, přivítal ji

Poprvé nastoupil brankář Roman Valeš, posila z Jihlavy, v základní sestavě Bohemians 1905, když nahradil distancovaného Tomáše Fryštáka, jenž trpěl za vyloučení v Příbrami. A v malém pražském derby s Duklou vychytal čisté konto. "Každá nula je paráda a za tuhle jsem moc rád," netajil.

Byl okamžik, kdy jste se bál, že ji neudržíte?

V konci měli domácí docela dost šancí, nebo aspoň dosti náznaků. Centry lítaly z jedné strany na druhou. Ale asi nejtěžší okamžik přišel v 36. minutě, kdy z levé strany Podaný centr utáhl a míč proletěl okolo zadní tyče. To mě překvapilo hodně.

V poslední minutě první půle trefil Schranz hlavou tyč. To jste si hlídal?

To bylo štěstí, že to dal jen do tyče.

Obrana nastoupila v pozměněné sestavě. Bylo těžké ji organizovat?

Nebylo. Dan Krch je zkušený stoper, hodně mluví a ostatní si organizuje. Kluci v obraně hráli super. V závěru, kdy Dukla tlačila, mi hodně pomáhali, blokovali střely, to bylo hodně důležité.

Co se týče vás, bylo to vaše první vystoupení v Bohemians v základní sestavě. Bylo nějaké vnitřní pnutí?

Tomáš Fryšták dostal v Příbrami červenou, což je vždycky stop na další zápas. Ve čtvrtek jsem se dozvěděl, že jsou to dva. Věděl jsem tedy už od Příbrami, že budu chytat a hned po zápase jsem se začal na Duklu připravovat.

Takže v Příbrami to bylo horší?

Ani ne. Byl jsem hozený do vody, nebylo o čem přemýšlet. Ani nestihnete být nervózní. Nebylo jenom příjemné, že hned jsem čelil penaltě a zápas šel do 0:2.

Cítila se Bohemka díky fanouškům na Julisce ve vlastním prostředí?

Fanoušci jsou výborní. Klobouk dolů, jak povzbuzují doma i venku. Vždycky se mi líbili, i proto jsem rád, že jsem přestoupil do Bohemky. Mám rád, když se něco děje, v Jablonci za brankou na mě pořvávali ´díro, díro´.

Co znamená pro mužstvo výhra v malém derby?

Máme šest bodů. Nyní máme před sebou nebezpečnou Ostravu, kdybychom na Dukle nic neudělali, mohli jsme se dostat do problémů, které jsme si rozhodně nepřáli.