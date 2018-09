Slavia porazila Slovácko a má rekord v neprůstřelnosti venku

Fotbalisté Slavie dnes na hřišti Slovácka vyhráli 3:1 a i po osmém kole vedou tabulku o skóre před Plzní. Za hosty se prosadili Ondřej Kúdela, Vladimír Coufal a Stanislav Tecl. Z penalty v závěru snížil Václav Daníček a ukončil neprůstřelnost Pražanů v nejvyšší soutěži na hřištích soupeřů po rekordních 758 minutách.

Slavia sice nastoupila bez zraněných opor Škody, Sýkory, Jugase nebo Deliho, ale na výkonu hostů to vidět nebylo a Pražané od začátku potvrzovali roli jasného favorita. Skóre mohl otevřít v 18. minutě Tecl, který však na Hušbauerův centr jen o centimetry nedosáhl.

"Jsme šťastní, že jsme to zvládli a vyhráli, protože s repre pauzami nemáme dobré zkušenosti a na jaře jsme dvě utkání po nich nezvládli," řekl kouč Slavie Jindřich Trpišovský. "Ze základu, co tu byl, tak trénovali jen dva hráči. Z osmi hráčů se nám pak ještě vrátilo pět s problémy a hrát se včera, tak někteří asi ani nehráli," přidal.

Ve 26. minutě se hosté dočkali, když se po rohovém kopu prosadil Kúdela. O dvě minuty na to nadělala nečekané problémy domácímu brankáři Daňkovi střela Coufala. Po půlhodině hry se už obránce Slavie prosadil. Zmrhal k němu prodloužil míč a Coufalův volej si Daněk smolně srazil do branky.

"Prohráli jsme zaslouženě, ale zápas jsme individuálními chybami Slavii hodně ulehčili," řekl trenér Slovácka Michal Kordula. "Pokud dostaneme gól ze standardky, gólman si vybere slabší chvilku, tak je hrozně těžké se zápasem proti takovému soupeři něco udělat," dodal.

Domácí bojovali a mohli i snížit, ale Daníček se ani nadvakrát neprosadil. Z protiútoku mohl přidat třetí branku Tecl, jeho pokus však Daněk reflexivně vykopnul.

Po přestávce jako první zahrozili domácí, jenže Janoškova rána skončila pouze na tyči. Naopak se opět prosadila Slavia, když Hušbauer sebral míč Divíškovi, našel rozběhnutého Tecla a ten se tentokrát nemýlil. Slovácko se nevzdávalo, ale Juroškův pokus tentokrát zastavilo břevno.

Domácí se přeci jen dočkali, když v 82. minutě Kúdela fauloval pronikajícího Rezka a nařízenou penaltu proměnil kapitán Slovácka Daníček. Slavia tak v lize venku inkasovala po 758 minutách a překonala dosavadní maximum, které v roce 1997 zaznamenala Sparta (725 minut).

V závěru už se víc faulovalo, než hrálo, což po zákroku Kubaly odnesl zraněním Coufal. "Vadí mi zbytečné fauly, vadí mi žluté karty, ale u Filipa Kubaly to nebyla frustrace. Z přemíry snahy udělal chybu a věřím, že se z toho poučí," prohlásil Kordula.

"Závěr zápasu mě mrzí, za tohoto stavu byly zákroky po dohrání zbytečné," poznamenal Trpišovský. "V kontextu toho, že ve čtvrtek budeme hrát další zápas a může to bolet, ale doufám, že to bude v pořádku a budeme připraveni," připomněl vstup Slavie do Evropské ligy proti Bordeaux.

8. kolo první fotbalové ligy 1. FC Slovácko - Slavia Praha 1:3 (0:2) Branky: 82. Daníček z pen. - 26. Kúdela, 30. Coufal, 57. Tecl. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Caletka. ŽK: Kubala, Daníček, Hofmann - Bořil. Diváci: 5627. Sestavy: Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Šimko, Divíšek (71. Reinberk) - Daníček, Janošek - Kalabiška (65. Sadílek), Havlík, Petr (55. Rezek) - Kubala. Trenér: Kordula. Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Kúdela (83. Frydrych), Bořil - Traoré, Souček - Stoch, Hušbauer (72. Baluta), Zmrhal - Tecl (76. Matoušek). Trenér: Trpišovský.

Fotbalisté Dukly při soutěžní premiéře trenéra Romana Skuhravého doma porazili Liberec 2:0 a v osmém kole první ligy získali premiérové body v sezoně. Pražané zůstávají poslední v tabulce, ale už jen o skóre za Olomoucí. Slovan vyšel naprázdno po pěti utkáních a klesl na deváté místo. Na Julisce se gólově prosadili v 62. minutě Černohorec Uroš Djuranovič a v 88. minutě střídající Slovák Ivan Schranz z penalty.

Skuhravý do základní sestavy nasadil i nejnovější defenzivní posily Slováka Ďuricu se Srbem Raspopovičem a své hráče poskládal do formace 3-5-2, kterou praktikoval v Opavě. Za Liberec si odbyl premiéru záložník Aarons. Právě Angličan hostující z Newcastlu se ocitl v první větší šanci zápasu, ale ve 14. minutě v jasné pozici promáchnul. Za čtvrt hodiny aktivního Aaronse zase zblízka vychytal Rada a brankář Dukly z následného rohu zlikvidoval i ránu Kerbra.

Liberečtí dostávali domácí pod tlak, ale zahazovali velké příležitosti. Po dalším rohovém kopu Radu z bezprostřední blízkosti nedokázal překonat ani bývalý útočník Pražanů Pázler. Do druhého poločasu naopak vstoupili lépe hráči Dukly a po několika náznacích pasivního soupeře potrestali. V 62. minutě Miloševič kolmicí vyslal do úniku Djuranoviče a ten přízemní střelou z úhlu propálil gólmana Hladkého. Černohorský útočník zaznamenal premiérový ligový gól v sezoně.

Přestože hosté dokázali dejvický tým sevřít, v koncovce se dál trápili. Nejblíže vyrovnání byl v 82. minutě Kerbr, který po Ševčíkově standardní situaci zamířil těsně vedle. Těsně před koncem liberecký obránce Vukliševič stáhnul v pokutovém území střídajícího Brandnera a nařízenou penaltu v 88. minutě proměnil další domácí náhradník Schranz. Dukla tak doma v lize neprohrála s Libercem popáté za sebou.

8. kolo první fotbalové ligy Dukla Praha - Slovan Liberec 2:0 (0:0) Branky: 62. Djuranovič, 88. Schranz z pen. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Melichar. ŽK: Potočný (Liberec). Diváci: 2376. Sestavy: Dukla: Rada - Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Douděra (64. Brandner), Doumbia (83. Hanousek), Bezpalec, Bilovský, Miloševič - Holenda, Djuranovič (72. Schranz). Trenér: Skuhravý. Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Kerbr - Breite, Ševčík - Malinský (67. Oršula), Potočný, Aarons (58. Mashike Sukisa) - Pázler (46. Nešický). Trenér: Hornyák.



Fotbalisté Jablonce v 8. ligovém kole nečekaně prohráli s Mladou Boleslaví 0:3. Severočeši podruhé za sebou nebodovali a nedokázali se dobře naladit na čtvrteční premiérový zápas ve skupině Evropské ligy na půdě Rennes. Hosty poslal do vedení v 28. minutě Tomáš Přikryl, o šest minut později dal osmý gól v ligové sezoně nejlepší střelec soutěže Nikolaj Komličenko a po pauze se trefil Ladislav Takács. Mladá Boleslav se na soupeře bodově dotáhla v tabulce.

"Hráče jsem upozorňoval, ať nemyslí na čtvrtek, ať se soustředí na zápas s Boleslaví, který bude hodně těžký. Máme tři dny na to, abychom se přeorientovali na Evropskou ligu, ukázali si chyby a vyříkali si to zítra. Abychom to netahali třeba do úterý, do středy," řekl na tiskové konferenci jablonecký kouč Petr Rada.

Jablonec přitom vstoupil do zápasu lépe a téměř půlhodinu na trávníku dominoval. Doležal, čekající na 50. ligovou trefu, však v desáté minutě hlavičkoval po přímém kopu vedle a chvíli nato Masopustovu střelu vyrazil brankář Šeda.

Mladá Boleslav byla 27 minut v ofenzivě neškodná a pak dvakrát během šesti minut udeřila. V 28. minutě domácí propadli ve středu pole, Marešova tečovaná střela se šťastně odrazila k Přikrylovi, který využil podklouznutí domácího stopera Břečky a přízemní pokus poslal přesně k tyči. Hostující záložník se v lize trefil poprvé od listopadu.

Ve 34. minutě Jablonec po další chybě inkasoval podruhé. Pauschekův centr vrátil před prázdnou branku Konaté a Komličenko nemohl minout. Ruský útočník vstřelil už osmý gól v ligové sezoně a osamostatnil se v čele tabulky kanonýrů. Domácí se vzápětí po Takácsově zákroku na Trávníka marně dožadovali penalty. Na opačné straně mohl podruhé v zápase skórovat Komličenko, ale ve velké šanci mířil nad. Pak se pro změnu marně dožadoval pokutového kopu hostující kouč Jozef Weber, jenž dlouho působil v Jablonci.

"Přežili jsme 15 minut, kdy jsme se nedokázali srovnat s ofenzivou domácích, trošku nám dělala problém pravá strana. Pak jsme to vyrovnali a byli jsme hodně produktivní," pochvaloval si Weber.

"Soupeř nás vyškolil v proměňování šancí. Do zápasu jsme vstoupili poměrně dobře, měli jsme situace, kdy jsme se dostali dobře do šestnáctky, ale vyřešení bylo hodně špatné. Pak prakticky z první vážnější situace se soupeř dostal do vedení a za chvíli jsme dostali úplně zbytečnou druhou branku. Dvě laciné branky," zlobil se Rada.

Po přestávce poslal místo Jovoviče na trávník druhého útočníka Chramostu, ale Severočeši se dál trápili. Po hodině hry se dostal po Hanouskově centru míč k Holešovi, ale jeho hlavičku z malého vápna reflexivně vyrazil Šeda. "To byl asi nejtěžší zákrok. Balon jsem vůbec neviděl, možná metr před sebou, tak jsem to reflexivně dostal přes břevno. Každý zákrok je svým způsobem specifický. Měl jsem dnes docela dost zákroků, i docela důležitých," uvedl Šeda.

V polovině druhého dějství potřetí udeřila Boleslav. Takács si po centru ve vápně pohodlně zpracoval míč a poslal jej přesně k tyči. "Jablonec nás tlačil, naštěstí se nám povedlo to takhle zklidnit. Dostal jsem ve vápně dost prostoru, zpracoval jsem si to a i trochu se štěstím jsem to prostřelil. Bylo to takové uklidnění a pak jsme to dohráli," uvedl Takács.

Jablonci nebyl souzen ani jeden gól, brankář Šeda totiž vzápětí vytáhl Doležalovu hlavičku a Holeš z malého vápna překopl břevno. Šeda mezi tyčemi čaroval. Vychytal i Chramostův únik, Považancovu ránu pod břevno a Ikaunieksův pokus. Jablonec přestřílel soupeře 27:6, ale gól nedal a utrpěl v lize nejvyšší porážku od loňského října.

8. kolo první fotbalové ligy FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 0:3 (0:2) Branky: 28. Přikryl, 34. Komličenko, 67. Takács. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Kubr. ŽK: Holeš, Doležal - Konaté, Ladra, Mareš. Diváci: 3011. Sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Hanousek - Hübschman (65. Ikaunieks) - Masopust (75. Acosta), Považanec, Trávník, Jovovič (46. Chramosta) - Doležal. Trenér: Rada. M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš - Takács, Mareš (85. Hubínek) - Ladra (64. Džafič), Přikryl (89. Diviš), Konaté - Komličenko. Trenér: Weber.

























Teplic utnuli pětizápasové čekání na výhru, když doma v osmém kole první ligy udolali Karvinou 2:1. Domácí už v prvním poločase poslali do dvoubrankového vedení Patrik Žitný a David Vaněček, hosté po změně snížili díky Ericovi Ramírezovi, ale na srovnání už nedosáhli. Teplice tak v pěti vzájemných zápasech dosud ztratily jen dva body.

Teplice po předchozích nezdarech nutně potřebovaly zabrat, ovšem v úvodu byli blíže hráči soupeře. Wágner však v šanci neustál souboj, Budínského přímý kop zas zlikvidoval brankář Diviš, který později vychytal i Lingra. Když už Teplice zahrozily a dokonce daly gól, tak Horova hlavička po Žitného centru nebyla uznána pro ofsajd.

Ve 31. minutě už se ale Teplice prosadily regulérně. Král z pravé strany centroval, bránící Moravec míč jen lehce posunul přímo k Žitnému a domácí záložník přesnou střelou otevřel skóre. A o sedm minut později Moravec opět chyboval, nechal se u brankové čáry obejít Vondráškem a ten připravil snadnou branku pro Vaněčka. Jeho už pátou v sezoně.

Karviná však nesložila zbraně. Střídající Ba Loua dobrou střelou zaměstnal Diviše. Další šanci zmařil Ba Louovi obránce Jeřábek. Deset minut před koncem už ale snížení přišlo. Panák se ze stopera vysunul na hrot, po pasu za obranu přistrčil na Ramíreze a ten zamířil přesně.

Teplice poté odmítly potvrdit vedení, zejména Vaněček pohrdnul dvěma dobrými šancemi. Karviná toho ale nevyužila, když při závěrečném tlaku měl jedinou šanci brankář Berkovec, který přiběhl podpořit útok, ale po propadlém míči minul branku.