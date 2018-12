Slavia porazila v přestřelce Boleslav, ligu vede znovu o čtyři body

Fotbalisté Slavie v 18. kole první ligy doma zvítězili nad Mladou Boleslaví 3:2 a opět vedou tabulku o čtyři body před mistrovskou Plzní. Jablonec překvapivě prohrál na hřišti Karviné 1:2 a může přijít o třetí místo. Slezané poskočili na předposlední příčku o skóre před Duklu.Slavii i potrestaného režiséra hry Hušbauera celou první půli dominovala hosté mohli děkovat jen brankáři Šedovi, že nedostali více gólů

"Když odečtu posledních šest minut, byl to z naší strany výborný výkon. Je důležité, že jsme potvrdili dva venkovní zápasy, v nichž jsme udělali šest bodů. Navázali jsme na to i dobrým výkonem. Po 18 kolech máme 46 bodů, což je úctyhodné," řekl na tiskové konferenci trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Slavia i potrestaného režiséra hry Hušbauera celou první půli dominovala a hosté mohli děkovat jen brankáři Šedovi, že nedostali více gólů. První velkou šanci měl domácí kapitán Škoda, který ale po rohu hlavičkoval v dobré pozici nad. Pražané i díky řadě standardek stupňovali tlak. Ve 13. minutě si naskočil na centr Deli a hosty podržel Šeda. Mladoboleslavský gólman poté vyrazil dvě Stochovy střely a inkasoval až ve 20. minutě.

Rozhodčí Proske po zhlédnutí videa nařídil penaltu za faul Džafiče na Olayinku a Škoda se z pokutového kopu nemýlil. Slávistický kapitán skóroval poprvé od srpna, kdy jediným gólem zařídil výhru 1:0 v Mladé Boleslavi. "Předtím jsme měl tu šanci a nedal jsem ji. Říkal jsem si, že to nebude úplně lehké, ale naštěstí jsem to dal dobře k tyči a nedosáhl na to. Myslím, že si nesáhnul, ale střela šla v takové ideální výšce, že kdyby tam byl o něco dřív, tak to asi měl," popsal Škoda.

"Čekal jsem, že to půjde na tu stranu, kam jsem šel, jen trochu doprostřed. Takže jsem čekal do poslední chvíle. Možná kdybych šel o chvíli dřív, chytil bych to. Sáhnul jsem si na to," přiznal Šeda. "Já nejsem zastánce videorozhodčího. Kdyby to bylo pro všechny zápasy, tak ano, ale jinak bych to nebral. Dnes by nebyla ani jedna penalta. Spoustu věcí bychom měli nechat na rozhodčích," dodal boleslavský gólman.

Hosté za celou první půli ani jednou nevystřelili, do druhého dějství ale vstoupili aktivněji. Ve 48. minutě vystihli Mladoboleslavští chybu v domácí rozehrávce, Komličenko však z úhlu Koláře nepřekonal. Naopak druhý nejlepší kanonýr nejvyšší soutěže slávista Stoch o tři minuty později zaznamenal jedenáctý gól v ročníku, když s přehledem přehodil hostujícího brankáře Šedu po kolmici od Traorého.

V 56. minutě Olayinkovu tečovaná střela skončila na břevně mladoboleslavské branky a z dorážky Zmrhal minul. Olayinka se neprosadil ani v 67. minutě, kdy jej vychytal Šeda. O šest minut později se však už nigerijský útočník dočkal, když hlavou doklepl do sítě centr od Stocha. Slava počtvrté za sebou dala v ligovém utkání tři góly, naopak Boleslav inkasovala více branek než za předchozích pět kol dohromady.

Poklidný závěr se změnil v nečekané drama. Nejprve po Traorého chybě a Matějovského přihrávce s přehledem zakončil únik střelou k tyči hostující Komličenko a ruský kanonýr pak v druhé minutě nezaváhal ani z penalty, kterou nařídil Proske po zhlédnutí videozáznamu za faul Traoré na Nováka. Na senzační srovnání však už hostům nezbyl čas.

"Do 80. minuty jsem byl maximálně spokojený, pak jsme si zápas trochu zkomplikovali. Měli bychom ho dohrát jinak. Nastartoval to moment, kdy jsme ztratili balon a Komličenko z toho dal gól. Kdyby k tomu nedošlo, závěr by takový nebyl. Čtyři minuty předtím to byl jednoznačný zápas a najednou vás může sebemenší chyba stát utkání. Ale věřil jsem, že už máme tak silné mužstvo, že to uhlídáme," uvedl Trpišovský.

"Podle mě z toho prodloužení se hrálo pak tak 20 vteřin. Čekalo se na video, proměnili jsme penaltu, rozehrálo se a byl konec. Jestli jsme chtěli pomýšlet na lepší výsledek, měli jsme kontaktní góly dát dřív. Druhá půle v pořádku, ale celkově Slavia dominantní a zaslouženě vyhrála," řekl mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

18. kolo první fotbalové ligy Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 3:2 (1:0) Branky: 20. Škoda z pen., 51. Stoch, 73. Olayinka - 87. a 90.+2 z pen. Komličenko. Rozhodčí: Proske - Kotík, Hock - Adam (video). ŽK: Džafič, Mareš, Hubínek, Matějovský (všichni Boleslav). Diváci: 9091. Sestavy: Slavia: Kolář - Coufal (79. Zelený), Kúdela, Deli, Bořil - Souček (84. Matoušek) - Zmrhal, Stoch, Traoré, Olayinka - Škoda (75. Mešanovič). Trenér: Trpišovský. M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Hůlka, Král, Mareš - Hubínek (85. Kateřiňák), Takács - Ladra (71. Novák), Džafič (62. Matějovský), Přikryl - Komličenko. Trenér: Weber.

Fotbalisté Olomouce ukončili v 18. kole první ligy třízápasové čekání na gól i na vítězství a Slovácko v sobotu doma porazili 1:0. První výhru po čtyřech zápasech Sigmě zajistil Martin Nešpor, který se prosadil už v úvodu utkání a poté ve druhém poločase neproměnil penaltu. Hosté naopak zaznamenali první ligovou ztrátu pod vedením trenéra Martina Svědíka.

Olomoučtí vstoupili do zápasu aktivně a už v sedmé minutě se ujali vedení. Po Zahradníčkově centru z pravé strany vrátil míč před branku Pilař a Nešpor zblízka hlavou ukončil tři zápasy a 278 minut dlouhé čekání Sigmy na ligový gól. Domácí útočník mohl přidat druhý zásah ve 21. minutě, ale jeho střela z velkého vápna skončila těsně vedle.

Hostující trenér Svědík do druhého poločasu poslal místo Janoška na hřiště Kuchutu. Právě nový hráč na trávníku mohl po hodině hry vyrovnat, ale na Navrátilův centr na hranici malého vápna jen těsně nedosáhl. Do ještě větší šance se vzápětí dostal Nešpor, který po zaváhání stopera Krejčího šel sám na Trmala, ale brankář Slovácka jeho oblouček vyrazil na roh.

Další šanci přidat druhý gól Olomouce dostal Nešpor v 71. minutě, poté co rozhodčí Zelinka nařídil pokutový kop za faul Jurošky na Pilaře, ke kterému však došlo ještě před vápnem. Domácího útočníka vychytal Trmal, který si poradil i s ledabylou Dvořákovou dorážkou.

Gólman Slovácka čelil v posledních dvou utkáních už třetí penaltě a ani jednou nebyl překonán. V minulém kole při vítězství proti Spartě nejprve Trmal zlikvidoval Kangův pokutový kop, zatímco Ristič poté v nastavení branku přestřelil.

Závěr zápasu patřil Slovácku, které se tlačilo za vyrovnáním a zamklo Olomouc před vápnem. V 82. střílel z dobré pozice Daníček, ale kapitán Slovácka trestuhodně mířil mimo. Chvíli na to tvrdě vypálil hostující Rezek, jenže pouze do připraveného brankáře Buchty.

Tlak hostů nakonec vyrovnání nepřinesl a Olomouc se dočkala prvního vítězství po čtyřech zápasech. V tabulce Sigmě patří třináctá příčka a bodově se dotáhla na dnešního soupeře na dvanácté příčce a jedenácté Bohemians 1905. Slovácko naopak po dvou výhrách zaznamenalo první ligovou ztrátu od příchodu trenéra Svědíka k týmu.

18. kolo první fotbalové ligy Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko 1:0 (1:0) Branka: 7. Nešpor. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Hájek. ŽK: Jemelka, Houska, Plšek - Janošek, Juroška, Kalabiška. Diváci: 2985. Sestavy: Olomouc: Buchta - Zahradníček, Kalvach, Jemelka, Vepřek - Falta (90.+3 Chvátal), Plšek, Houska, Pilař (89. Lalkovič) - Dvořák, Nešpor (77. Yunis). Trenér: Jílek. Slovácko: Trmal - Juroška (81. Petr), Krejčí, Hofmann, Divíšek - Navrátil (61. Rezek), Janošek (46. Kuchta), Daníček, Havlík - Kalabiška, Zajíc. Trenér: Svědík.



Fotbalisté Karviné doma překvapivě zdolali Jablonec 2:1, v první lize naplno bodovali po osmi zápasech a posunuli se z posledního na předposlední místo tabulky o skóre před Duklu. Severočeši v nejvyšší soutěži přerušili sérii devíti utkání bez porážky a mohou přijít o třetí příčku. Zápas 18. kola v úvodu gólově otevřel domácí Tomáš Wágner, do přestávky odpověděl Tomáš Holeš a v 67. minutě o karvinském triumfu rozhodl Dávid Guba.

"Všem bylo jasné, že potřebujeme do konce podzimu udělat ještě nějaké body, abychom se zachytili pomyslného stébla naděje. Dnešní výhra znamená náš reálný návrat do bojů o záchranu," řekl na tiskové konferenci slovenský trenér Karviné Norbert Hrnčár, který ve třetím duelu na lavičce MFK poprvé zvítězil.

V úvodu si oba mužstva vytvořila slibnou šanci, ale Wágner ani hostující Holeš nepřekonali brankáře. V deváté minutě už Karvinští rozebrali obranu soupeře, Galuška předložil míč Wágnerovi a ten se zblízka snadno prosadil proti bývalému týmu. "Asi se mi na Jablonec daří. I Příbrami, dalšímu bývalému klubu, kde jsem hrál, jsem dal gól. Pomohlo mi to i mentálně, protože po zranění jsem se do toho dostával pomalu," uvedl Wágner.

Jablonec se ze šoku vzpamatovával postupně a v 25. minutě srovnal, když Doležal přiklepl balon Holešovi a ten sám před gólmanem Berkovcem nezaváhal. Hosté pak převzali iniciativu. Po půlhodině hry Kubista z dálky minul, do branky se nevešel ani následný Jovovičův přímý kop z dobré vzdálenosti.

"V první půli nás Jablonec přehrával, ale proto, že jsme se dopouštěli mnoha lehkých ztrát, takzvaných nevynucených chyb - nepřesných přihrávek, zbrklých ztrát. To nás dostávalo pod tlak," konstatoval Hrnčár. Druhé dějství začalo akcí Doležala, který se dostal za karvinské stopery, ale Berkovec mu jasnou šanci včasným vyběhnutím zmařil. Na opačné straně se obtočil Galuška kolem Hanouska, vystřelil, ale míč prošel podél branky do zámezí.

Domácí si v 67. minutě vzali vedení zpátky. Jablonecká obrana zablokovala pokus střídajícího Ba Louy, míč vyletěl do výšky, kde ho přes strnulého Hrubého poslal do sítě Slovák Guba. "Měli jsme tam šance na vedení, hlavně Doležal, který šel sám na bránu, ale nepohlídali jsme si standardní situaci Karviné, ze kterých nám hrozila," prohlásil jablonecký trenér Petr Rada.

Z protiútoku před dorážejícím Doležalem zachránil domácí opět Berkovec. Karviná v závěru odolala náporu soupeře a mohla přidat pojistku, ale ve dvou příležitostech neuspěl Galuška. Slezané tak Jablonec doma porazili v krátkém sledu podruhé, na konci října účastníka Evropské ligy po výsledku 1:0 vyřadili i z MOL Cupu. "Tento region je pro nás nějaký zakletý. Hráli jsme tady pohár, prohráli jsme, hráli jsme v Ostravě, prohráli jsme," podotkl Rada.

Nechápal, že rozhodčí Pavel Orel v utkání rozdal hned 11 žlutých karet a z toho sedm na straně Jablonce. "Jsme nejslušnější mužstvo a ani se mi nezdálo, že by to mělo být nějak vyhrocené, ostatně zápasy Karviná - Jablonec nejsou vyhrocené nikdy. Dneska měl prostě rozhodčí mariášový den, zbytečně nám vykartoval třeba Doležala," řekl kouč Jablonce.

18. kolo první fotbalové ligy MFK Karviná - FK Jablonec 2:1 (1:1) Branky: 9. Wágner, 67. Guba - 25. Holeš. Rozhodčí: Orel - Pospíšil, Dresler. ŽK: Čolič, Wágner, Ba Loua, Galuška - Jovovič, Lischka, Doležal, Kubista, Považanec, Kratochvíl, Hovorka. Diváci: 2428. Sestavy: Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Moravec - Dramé, Smrž, Lingr (54. Ba Loua) - Galuška, Wágner (79. Ramírez), Guba (86. Piroch). Trenér: Hrnčár. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman (84. Břečka) - Kratochvíl (90. Sobol), Kubista, Považanec, Jovovič (79. Chramosta) - Doležal. Trenér: Rada.

Fotbalisté Ostravy porazili v 18. kole první ligy Bohemians 1905 doma 2:0 a pražského soupeře zdolali ve všech třech vzájemných zápasech kalendářního roku bez obdržené branky. Vyrovnaný duel Baník zlomil lepší produktivitou, jeho góly vstřelili v 69. minutě Daniel Holzer a v závěru Patrizio Stronati. "Klokani" už sedm kol čekají na vítězství.

Ostravě těsně před zápasem vypadl z mužstva zraněný kapitán Baroš, a i když se jí vrátil po karetním trestu Fillo, proti zodpovědně defenzivě hostů se prosazovala lopotně. Volej Hrubého z velkého vápna v 11. minutě vypadal sice zajímavě, ale míč těsně minul tyčku a pro Baník tím výčet gólových šancí v první půli v podstatě skončil.

Pražané podle předpokladů vsadili na obranu a brejky. Prostor pro několik kontrů jim Baník v první půli i otevřel, ale Bohemians žádný vinou nepřesné finální fáze nedohráli do koncovky. Výsledkem všeho byl fotbal, který se nejvíce zúžil na řadu fyzických soubojů mezi šestnáctkami.

"První poločas byl hrozný, s fotbalem to nemělo nic společného. Nevím, proč jsme neměli postříkané hřiště. Trošku to na tom i záviselo. V kombinaci jsme si vůbec nevěděli rady, byli jsme všude pozdě, Bohemka kombinovala lépe než my. Naštěstí si z toho žádnou šanci nevytvořila," řekl Holzer novinářům.

Stále zjevnější bylo, že zápas rozhodne jediná podařená akce. Aspirovat na ni mohla kombinace střídajících hostů Hilála s Reiterem, který však z gólové pozice přestřelil. "Chyběla nám bohužel kvalita v zakončení. Měli jsme větší šance než Ostrava, ale neproměnili jsme nic. Ani jsme Laštůvku neprověřili nějakou střelou, kterou by musel chytit. Všechno šlo vedle," uvedl hostující obránce Daniel Krch.

Ostravskou ofenzivu osvěžil po hodině hry příchod uzdraveného Diopa, díky němuž Baník udržel na hrotu více míčů. Rozhodující moment však zosnoval Holzer, který v 69. minutě z 26 metrů vypálil a Fryšták jeho projektil nedokázal zkrotit. "Viděl jsem Filla, že chce střílet, ale křikl jsem na něj, ať mi to dá na levačku proti. Já se hlavně snažil trefit bránu a hlavně doufal, že mi to na tom terénu neskočí. Jsem rád, že to tam padlo," popsal Holzer.

Pražané však s prázdnou odjet nemuseli. Domácí zlobil hlavně Reiter z pravé strany, ale i jeho další průnik skončil střelou nad. Když o centimetry přestřelil i Mašek, zůstaly body v Ostravě. Její výhru v poslední minutě hlavou po standardní situaci zpečetil Stronati. "Řekl bych, že to bylo vyrovnané, možná jsme byli lepší i my, ale nevím, co se nám lepí na paty. Nezvládáme vyhrávat poslední utkání a dneska je to ještě prohra, i když si myslím, že jsme byli lepší," posteskl si Krch.