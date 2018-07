Sparta hitem internetu. Její hráči napodobili počítačovou hru

Za pět dní začíná nejvyšší fotbalová soutěž v Česku. Sparta jako jeden z aspirantů na nejvyšší příčky do ní nepůjde v ideální náladě. Svěřenci Pavla Hapala totiž v přípravě vyhráli pouze dvakrát. Navíc se jim hrubě nepovedla generálka, když doma podlehli sedmému celku polské ligy Zaglebii Lubin 1:2. Hitem internetu se stala situace, kdy Letenští během tří vteřin nastřelili třikrát konstrukci branky a zahodili ještě další velkou šanci.

Potíže z loňské sezony zřejmě na Letné přetrvávají. Jak je vidět, nic s tím nezmůže ani trenér Pavel Hapal. Jeho svěřenci dokázali porazit ruská Křídla Sovětů ze Samary či slovenský Trenčín. Jinak nic. Start ligové sezony se neúprosně blíží a již za necelý týden vstoupí Sparta do nového ročníku nejvyšší fotbalové soutěže v domácím duelu s Opavou.

Sparťané tak mají pouze minimum času, aby zlepšili koncovku, která je trápí. Uvědomuje si to i Hapal. "Máme v zápasech hluchá místa, ale zároveň máme i dost šancí, které bohužel neproměňujeme pravidelně. Věřím, že když se zlepšíme v zakončení a budeme dávat góly, tak budeme vyhrávat. Je to i o kvalitě finální fáze a přihrávky do šance," uvedl letenský kouč na tiskové konferenci.

Ani on nevěřil situaci z prvního poločasu, kdy sparťané trefili třikrát tyč během tří vteřin a velkou šanci dokázali ještě zahodit a nic z ní nevytěžit. "Myslím, že nám chybí více klidu," musel si připustit Hapal, což se podle něj ukázalo i při dané situaci z prvního poločasu. Video ze standardní situace se stalo okamžitě hitem internetu a z Letenských si utahují fanoušci ostatních týmů, příznivci Sparty naopak smutní.

Podobný kousek v trochu jiném provedení byl zatím viděn pouze v populární hře FIFA, kde rovněž hráči trefili třikrát během krátké chvíle brankovou konstrukci a nevytěžili z toho gól.