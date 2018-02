VIDEO: Hráči, styďte se! Nejvíc gólů z rohu dali rozhodčí

Posuzují fauly a sporné situace, rozhodují, jestli má gól platit, a přímo na nich stojí odpovědnost za výsledek zápasu. Fotbaloví rozhodčí obecně nemají jednoduchou úlohu, často se musí vypořádat s velkým tlakem, kritikou i drsnými nadávkami z hlediště. Čtveřice sudích z nejvyšší české fotbalové soutěže teď ale předvedla výkon, za který by si zasloužila hlavně obdiv. V soutěži nazvané "corner challenge" na oficiálním YouTube kanálu HET ligy totiž rozhodčí ukázali, že v technických dovednostech se hráčům dokážou vyrovnat. Ba co víc, dokonce je i překonat.



Vtipná výzva má jednoduchý princip, čtyři zástupci z každého ligového klubu se ve videu pokoušejí zakroutit míč do brány přímo od rohového praporku. Ze šestnáctky týmů si už dříve vedli nejlépe hráči Zlína, kteří se ze šestnácti pokusů prosadili devětkrát. Kvarteto Miroslav Zelinka, Ondřej Ginzel, Radek Příhoda a Karel Hrubeš šlo do soutěže se skromnými cíli - každý z rozhodčích si přál, aby se alespoň jednou trefil přesně.



Sudí ale očekávání nakonec výrazně předčili, což dokládá video z kanálu fotbalové ligy:







Ze šestnácti pokusů dokázala čtveřice rozhodčích dostat míč do brány desetkrát, což se nepovedlo fotbalistům z žádného ligového klubu. Trochu se tak nabízí otázka, jestli se Zelinka a spol. neminuli povoláním. "Nádhera," smálo se spokojené kvarteto poté, co se Příhoda na závěr trefil levou nohou třikrát ze čtyř střel.



A fanoušci už mají jasno: "Hráči by se měli stydět, tady je něco špatně," píší v komentářích. Vždyť třeba fotbalisté Olomouce v zábavné výzvě dokázali skórovat jen jednou. Pro vybranou čtveřici sudích to však nebyl žádný problém.