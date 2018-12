Zase selhali zkušení, naříkal Ščasný. Pokřiky o vyhazovu vnímá

Kdo si myslel, že sparťanská krize už nemůže být větší, tak se velice mýlil. Tým z Letné opět naštval své fanoušky, když v 16. ligovém kole nestačil doma na Teplice. Po prohře 0:1 si domácí žádají odchod Zdeňka Ščasného.

"Byl bych lhář a pokrytec, kdybych říkal, že jsem to neslyšel," reagoval trenér a sportovní manažer Sparty na pokřiky "Ščasný ven". "Musíme věřit, že poslední podzimní zápas zvládneme, ale asi nikdo nečeká, že najednou začneme hrát jako na začátku soutěže. To bych byl naivní. Musíme dohrát soutěž a pak si všechno v klidu s vedením vyhodnotit," snažil se zachovat klid.

Další velký nezdar svedl, stejně jako po utkání na Slovácku, na zkušené hráče. "Pravda je taková, že v takovém zápase to na sebe musí vzít ti nejzkušenější. Na Slovácku selhali Kanga s Čivičem, kteří se nechali vyloučit, teď jsme to nezvládli znovu," hovořil nasupeně o svých svěřencích. "Bylo by strašně moc alibistické a jednoduché to hodit jen na hráče, protože já jsem za jejich výkon zodpovědný," přiznal také svoji vinu jedním dechem.

Vysvětlil, že jsou pod čím dal větším tlakem, protože soupeř obvykle může jen získat. "Já bych to přirovnal k tomu, kdy jsme hráli v evropských pohárech, kdy jsme nastupovali s tím, že nemáme co ztratit. Proti nám tak nastupují všichni soupeři. U nás po nepovedených zápasech stoupá nervozita, nespokojenost fanoušků, vedení, a to unesou jen silní jedinci," popsal složitou situaci.

Zrovna v utkání proti Teplicím mu chyběli dva pilíře zálohy, kteří umí unést tíhu okamžiku. "Tlak jsme na sebe nevytvořili teď, ten tlak je tady pořád a tady musí být hráči, kteří to unesou," komentoval absenci Frýdka a Kangy, kteří byli pro nedělní duel vykartovaní. "Hlavně Martin scházel hodně, protože potřebujeme, aby Stanciu hrál výš," doplnil.

Následně přijal kritiku a přiznal, že jeho celek měl podat více týmový výkon. "Hrála Sparta proti Teplicím a my to nezvládli. Dopředu jsme hráli naivně, nakopávali jsme to, neměli jsme to připravené a hráli jsme hloupě. Neporadili jsme si s tím ani v defenzivě, když jsme dostali gól neuvěřitelným způsobem, protože Chipciu naprosto vypustil hráče," snažil se poukázat na chyby.

Sparta tak inkasovala další tvrdý direkt. Z posledních devíti utkání doma pouze dva vyhrála. To je na klub s takovým jménem velice tristní bilance. Příští domácí zápas hrají letenští až po zimní přestávce, kdy přivítají Bohemians. Bude u toho na lavičce Zdeněk Ščasný?