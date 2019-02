ŽIVĚ: Dukla hraje se Spartou po poločase nerozhodně

V pondělní dohrávce nejvyšší české fotbalové soutěže zavítá Sparta na Duklu. Hostující favorit z Letné by rád navázal na šťastnou výhru proti Bohemians a připsal si další tři body, čímž by se v tabulce dotáhl na třetí Ostravu. Domácí tým, nejhorší celek ligy, by byl z malého pražského derby rád za každý bod.

Sparťané za sebou mají rozpačitý úvod do jarní fáze, když po matném výkonu proti Bohemce urvali výhru až penaltou v nastavení. To domácí se pokusí navázat na bodový zisk z utkání proti Baníku, když s ním minulý týden remizovali 1:1.

Hosté můžou být posíleni zprávou ohledně Bořka Dočkala, který ukončil své angažmá v Číně a nic mu nebrání návratu do rudého dresu. Dukla bude spoléhat na zimní posilu do útoku Pabla Gonzáleze, který si hned v prvním duelu české ligy připsal asistenci.

Aktuálně až pátý tým tabulky nastupuje se dvěma změnami oproti minulému kolu. Parťáka mladíkovi Plechatému bude dělat ve stoperské dvojici Costa (místo Štětiny), Švéd Karlsson si zase na kraji zálohy odbude premiéru na českých trávnících, když v základní sestavě nahradí šestnáctiletého Hložka.

