V Itálii mají jasno. Do Neapole přijde místo Reiny Petr Čech

Český fotbalový brankář Petr Čech má v Arsenalu sice ještě rok platnou smlouvu, podle zahraničních deníků by se však mohl stěhovat už nyní. O bývalého reprezentačního gólmana má údajně zájem italská Neapol, která po odchodu Reiny shání jistotu mezi tyčemi.

Všechno by to do sebe zapadlo. V Arsenalu se po příchodu nového trenéra Unaie Emeryho netají tím, že by rádi přivedli do branky mladého perspektivního brankáře. Je veřejným tajemstvím, že se Gunners snaží doladit příchod Bernda Lena z Leverkusenu. Zároveň by se nebránili ani odchodu Kolumbijce Ospiny, o kterého jeví zájem Fenerbahce.

V Neapoli je situace v brankovišti také zapeklitá. Po příchodu Carla Ancelottiho, který je velkým obdivovatelem Petra Čecha, hledá druhý tým Serie A z posledního ročníku náhradu za Pepe Reinu. Španělský zkušený brankář zamířil po sezoně do AC Milán. Dle dostupných informací, by měl jít Čech do Neapole na roční hostování a přinést do klubu hlavě zkušenost.

Italský tisk Gazzetta dello Sport bere uvedené přesuny za hotovou věc. Pro českého brankáře by šlo o velmi zajímavou možnost. V Neapoli by měl možnost zachytat si Ligu mistrů, navíc by mohl s týmem reálně bojovat o titul v italské nejvyšší lize. V " Partenopei", jak je Neapoli přezdíváno, by se mohl potkat se slovenským reprezentantem Markem Hamšíkem. O kapitána Neapole mají ale zájem kluby v Číně, které mu nabízejí astronomický plat.