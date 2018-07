Hrabě glosuje: Zkáza velmocí, nestydatý Kolář i slibné přestupy

Světový šampionát v Rusku čekají poslední čtyři duely. Už nyní je jasné, že se šampionem nestane žádná z fotbalových velmocí. Největší favorité už odjeli domů, naopak Belgie či Chorvatsko můžou získat historický první titul. Českým fotbalem otřásla kauza Daniela Koláře, jenž se opil na filmovém festivalu v Karlových Varech, načež vyfasoval od vedení Plzně tučnou pokutu. Pozitivnější jsou události na přestupovém trhu, zahraniční dres změnili v posledním týdnu rovnou dva naši hráči. Sparta zase pokračuje "rumunskou" cestou.

Zkáza velmocí? Vymlátily se mezi sebou

Pohroma fotbalových velmocí. I tak se může pojímat mistrovství světa v Rusku. Není vyloučeno, že se mezi vavřínové týmy, které se staly mistry světa, zařadí nováček, šance mají Belgie a Chorvatsko. Zbylí semifinalisté Francie a Anglie už titul sice mají - Francie 1998 a Anglie 1966 - ale pouze jeden, více zdatní už jeli domů.

Průnik mezi poslední čtyři se nepodařil ani jednomu týmu, který bojoval o medaile na předchozím šampionátu. Připomeňme pořadí z MS 2014 v Brazílii: 1. Německo, 2. Argentina, 3. Nizozemsko, 4. Brazílie. Něco takového se naposledy přihodilo v roce 1966 (1. Anglie, 2. SRN, 3. Portugalsko, 4. SSSR) , kdy rovněž nepostoupil ani jeden semifinalista z MS 1962 v Chile (1. Brazílie, 2. Československo, 3. Chile, 4. Jugoslávie).

Přeskupení sil? Nikoli, jen nynější hrací pavouk je krajně nepříznivý pro mužstva, která fotbal stále umějí. Francie vyřadila Argentinu a Uruguay, Belgie opět okouzlující Brazílii, vypadli mistři Evropy Portugalci. Z druhé stany se řítí nijak zajímaví Angličané a štěstěnou oblažení Chorvati. Někdy to tak vyjde.

Kolář řádil i mimo hřiště

Plzeňští fotbalisté umějí za to vzít, na hřišti i mimo něj. Nyní dokázal "společenskou" formu Daniel Kolář, je mi stydno opakovat, co vše při svém pobytu na filmovém festivalu v Karlových Varech natropil. Jeho představení nebylo nijak nudné, zaujalo více než některé soutěžní snímky.

Vedení Viktorie však nemělo pro jeho happening porozumění a vyměřilo mu pokutu ve výše několika měsíčních platů, která půjde na mládež. Kluci se budou mít dobře a Kolář se kaje. Odpuštění se mu dostane jen při vynikajících výkonech na hřišti a předchozí zkušenosti s jinými výtržníky (Limberský a Bolek) naznačují, že obhájce titulu bude opět silný.

Peníze cinkají: Vaclík do Sevilly, Jankto do Sampdorie

O českém fotbale se opět v Evropě mluví a to v dobrém, což není věc každodenní. Brankář Tomáš Vaclík přestoupil ze švýcarské Basileje do španělského klubu FC Sevilla, to už je hodně uznávaná adresa, za spekulativních šest milionů eur (asi 156 milionů korun). Konečně suma, která trochu cinkne a český fotbal má po letech ve španělské lize zastoupení.

Dres mění v rámci italského angažmá také mladý dvaadvacetiletý reprezentant Jakub Jankto, z Udinese Calcio zamířil do Sampdorie Janov za 15 milionů eur (asi 390 milionů korun). Částka z něj dělá šestého nejdražšího českého hráče v historii! Když opomeneme inflaci a roztočenou centrifugu peněz, tak může mít český fotbal slastný pocit, že je o něj přece jenom zájem. Jen aby to vydrželo.

Sparta vede nad Slavií 4:1. Na Rumuny

Tradiční souboj pražských "S" zatím probíhá na přestupovém trhu a rudí se zmocnili výrazné převahy při získávání rumunských posil. Na roční hostování s opcí přišel z Anderlechtu Brusel křídelní útočník Alexandru Chipciu.

Na Letné už působí jeho krajané Nicolae Stanciu, Bogdan Vatajelu a brankář Florin Nita, v Edenu se na nové zkušenosti chystá samojediný Alexandru Valuta, jenž se za částku 2,65 milionů eur (asi 67 milionů korun) stal nejdražší slávistickým nákupem v historii. Rumuni jsou drahé zboží.