Pět vstupenek do Evropy. Jakou pozici budou české kluby mít?

Velmi lákavé vyhlídky nabízí pro fanouška českého fotbalu následující sezona. Ještě dřív, než skončila ta současná, je totiž jasné, že v základních skupinách evropských pohárů si zahrají minimálně tři tuzemské kluby. V závěrečných dvou kolech HET ligy je proto rozhodně o co bojovat.

Jakou vstupní pozici do Evropy jednotlivá umístění v české lize znamenají?



LIGOVÝ MISTR



Mluvilo se o tom v podstatě celý rok, český šampion po letech míří přímo do základní skupiny Ligy mistrů. Pomohlo k tomu umístění letošních finalistů Champions League - Realu Madrid a Liverpoolu - v jejich ligových soutěžích. Oba kluby si v nich totiž zajistily přímý postup do příštího ročníku, a jedno volné místo rezervované pro obhájce vítězství tak spadlo do klína právě českému mistrovi.



Tím bude s největší pravděpodobností Plzeň, pokud v posledních dvou kolech ostudně nepromrhá historický náskok z podzimu. Naději stále drží i fotbalisté Slavie. Ať už ale bude Česko nakonec reprezentovat kdokoliv, je jisté, že dané mužstvo pro los základních skupin zamíří do nejslabšího čtvrtého koše a může se v podzimních soubojích těšit na tři soupeře z absolutní evropské špičky.



VICEMISTR



Druhý tým HET ligy půjde do předkola Champions League, i v tomhle případě ale souhrou dalších výsledků vznikl příjemný bonus. Středeční triumf Atlética Madrid v Evropské lize totiž posunul českého vicemistra o předkolo výš proti původnímu plánu.



Místo druhého předkola nemistrovské části bude daný klub začínat až ve třetím (ze čtyř celkových), což i v případě vyřazení nově znamená jistotu účasti v základní skupině Evropské ligy. Druhé místo v lize hájí Slavia, na třetí Olomouc má luxusní čtyřbodový náskok. Český zástupce bude ve třetím předkole nenasazený, narazit může například na Benficu Lisabon nebo Dynamo Kyjev.



TŘETÍ KLUB Z LIGY



I třetí místo v pořadí je letos lépe zhodnocené než za běžných okolností. Česko mělo jistotu, že vítěz národního poháru zamíří do základní skupiny Evropské ligy. Ale vzhledem k tomu, že MOL Cup ovládla Slavia, která s největší pravděpodobností půjde díky ligovému umístění do boje o prestižnější Ligu mistrů, přesouvá se tato výsada na třetí tým ligy.



Tuhle pozici aktuálně drží Olomouc, o dva body za ní je Jablonec a o další bod zpět Sparta. Právě na Letné ale Hanáci hrají v devětadvacátém kole, takže tento souboj ještě může být velmi dramatický. Jablonec zase čeká těžký zápas na Slavii. Olomouc i Jablonec by před losem skupin byly v nejslabším čtvrtém koši, Sparta díky nahranému klubovému koeficientu z posledních sezon určitě výš.

ČTVRTÝ KLUB Z LIGY



Klub ze čtvrté pozice HET ligy půjde do třetího (ze čtyř celkových) předkola Evropské ligy. Jablonec i Olomouc by pro los byly mezi nenasazenými celky, což pro cestu do skupin znamená velmi obtížnou překážku. Mezi možnými soupeři zatím jsou třeba Zenit Petrohrad, Olympiakos Pireus, Braga nebo Feyenoord Rotterdam. Sparta by nasazená byla a nejtěžším protivníkům by se vyhnula.



PÁTÝ KLUB Z LIGY



Situace je velmi podobná jako pro čtvrté mužstvo, jen s tím rozdílem, že pátý celek české ligy začne ještě o něco dřív - už ve druhém předkole na konci července. V této fázi by ale ještě každý z možné trojice (Olomouc, Jablonec, Sparta) byl mezi nasazenými kluby a nemohl se utkat s nejsilnějšími soupeři.