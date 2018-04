VIDEO: Ibrahimovič ztrapnil kouče. Zavřel si tím dveře do repre?

Opět pobavil celý svět. Zlatan Ibrahimovič ukázal, že ho jeho tradiční humor, který prokazuje po dobu celé kariéry, neopustil ani po přestupu do americké MLS. Slavný útočník tentokrát zavtipkoval na úkor švédského reprezentačního trenéra Janneho Anderssona, jenž se začal reálně zaobírat jeho návratem do národního týmu. Ten se však podle posledních zpráv tamní fotbalové asociace neuskuteční.

Švédský útočník Zlatan Ibrahimovič se již před lety nadobro vryl do paměti fotbalových fanoušků. Svou popularitu získal nejen díky fantastickým dovednostem, které předváděl ve všech klubech, v nichž působil, vekou zásluhu na ní má i jeho chování mimo hřiště.

Vysoký fotbalista je proslulý vtipnými výroky, jimiž po dobu celé profesionální kariéry baví své obdivovatele. A nyní předvedl další z nich. V poslední době totiž začal uvažovat o návratu do národního týmu, kde skončil po neúspěšném Euru 2016. Zájem objevit se ve švédském dresu na nadcházejícím světovém šampionátu v Rusku potvrdil i při účasti ve slavné televizní talk show amerického moderátora Jimmyho Kimmela. "Pojedu na mistrovství 2018," pronesl sebevědomě.

Netrvalo dlouho a zprávu zaregistroval i samotný kouč švédské reprezentace Jenna Andersson, jenž momentálně pomalu začíná přemýšlet o závěrečné nominaci na červnovou akci. A právě pozice útočníka jej nejvíce trápí, kromě Johna Guidettiho patřícího španělské Celtě Vigo totiž nemá žádného osvědčeného forvarda.

Není tak divu, že se pětapadesátiletý lodivod začal zaobírat Ibrahimovičovým případným návratem. Historicky nejlepšímu kanonýrovi Švédů následně poslal skrze zahraniční média zajímavý vzkaz. "Pokud Ibra změní názor, kontaktuje mě a řekne mi ano, chci se vrátit do reprezentace, tak se sejdeme a začneme o tom diskutovat," uvedl.

A Ibrahimovičova reakce? Na sociálních sítích sdílel video, v němž za pomoci reklamního spotu, který momentálně natáčí pro společnost Samsung, ignoroval koučův telefonát. Bez jakéhokoliv zájmu se šel raději vykoupat.

Chillaxing with Samsung Gear S3 pic.twitter.com/uZpWEb5bTJ - Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 24. dubna 2018

Video okamžitě obletělo celý svět a stalo se hitem internetu, načež jej okomentovaly už tisícovky uživatelů. "Neskutečné, jak vždy dokážeš pobavit. Chudák trenér," bavil se jeden z nich. "Pokud potřebujete Zlatana, musíte počkat, až vám sám zavolá," doplnil jej další.

Mezi komentujícími se však našli i tací, co Zlatanovo počínání odsoudili. "Měl byste být rád, že vám chce dát Janne šanci. Tohle je z vaší strany absolutní neúcta," napsal kritik.

Co virální kousek udělá se samotným Anderssenem, zatím není jasné. Zlatanův návrat do národního týmu každopádně vyloučila fotbalová asociace. "Mluvil jsem se Zlatanem v úterý a řekl mi, že nezměnil svůj názor ohledně národního týmu - je to pořád ,ne'," uvedl vedoucí švédské reprezentace Lasse Richt. "Proto Zlatan Ibrahimovic nepřipadá v úvahu pro výběr na mistrovství světa, který trenér Janne Andersson oznámí 15. května," uzavřel.