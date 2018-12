Hirscher udržel náskok a získal jubilejní titul v obřím slalomu

Rakušan Marcel Hirscher v sobotu vyhrál obří slalom ve francouzském Val d'Isere a připsal si jubilejní 60. vítězství ve Světovém poháru v alpském lyžování. Devětadvacetiletý olympijský vítěz a mistr světa v této disciplíně získal rozhodující náskok v prvním kole a stejně jako v únoru na hrách v Pchjongčchangu odsunul na druhé místo Nora Henrika Kristoffersena.

Hirscher vyrazil trať, zkrácenou kvůli počasí, za vydatného sněžení s číslem jedna a přestože se svou jízdou nebyl úplně spokojen, jeho čas 52,41 sekundy nikdo nepřekonal. Druhý Slovinec Žan Kranjec za ním zaostal o 71 setin. Jediný český zástupce Daniel Paulus obsadil 67. místo se ztrátou 5,83 sekundy.

V druhém kole se ani Hirscher nevyvaroval zaváhání, ale první místo s přehledem udržel. Dokázal, že se mu na sjezdovkách ve Val d'Isere daří. Právě tady v roce 2009 slavil své první vítězství ve Světovém poháru a v sobotu se tu radoval už posedmé. Ze čtvrtého místa zaútočil Kristoffersen, pro bronz si dojel Švéd Matts Olsson.

"Před devíti lety to tady všechno začalo a byla to dlouhá cesta. Dnes to bylo vzhledem ke špatné viditelnosti hodně těžké. V prvním kole jsem z jízdy neměl dobrý pocit, ale nakonec to dobře dopadlo," prohlásil vítěz. Poklonu mu složil i stříbrný Nor. "Marcel je neuvěřitelně silný a je to největší favorit na celkové vítězství ve Světovém poháru. Když člověk udělá dvě chyby jako já v prvním kole, tak proti němu nemá šanci," řekl Kristoffersen.

Hirscher v premiéře v tomto ročníku v americkém Beaver Creeku před týdnem překvapivě prohrál s Němcem Stefanem Luitzem, ale dodatečně může i za tento závod získat vítězství. Luitz totiž porušil pravidla použitím kyslíkové masky mezi dvěma koly. Dnes byl po prvním kole osmý, ale ve druhém se po hrubé chybě propadl až na 30. příčku.

Fenomenální Rakušan vyhrál obří slalom SP po devětadvacáté. Ve slalomu má 28 vítězství, další dvě získal v paralelním slalomu a jedno v super-G. V tabulce podle celkového počtu vítězství je druhý za Švédem Ingemarem Stenmarkem, který má na kontě 86 triumfů.