1. kolo extraligy: Plzeň přejela Liberec, Litvínov zvládl přestřelku

Hokejisté Plzně vstoupili do nového ročníku extraligy výhrou nad Libercem 4:0. O své výhře rozhodl vítěz základní části z minulé sezony třemi trefami již v první dvacetiminutovce. V barvách Západočechů se dvěma góly blýskl útočník Denis Kindl. Brankář Dominik Frodl, posila z prvoligové Slavie, si připsal čisté konto.

Hostům nevyšel vstup do utkání, když dvěma technickými prohřešky krátce za sebou nabídli Indiánům dvojnásobnou přesilovku. Během ní ve třetí minutě střílenou přihrávku Gulaše usměrnil přesně pod břevno Němec. O necelé dvě minuty později navíc propadl při rozehrávce Stříteský a z následného přečíslení dva na jednoho prostřelil gólmana Willa Denis Kindl.

Bílí Tygři se rozjížděli pomalu a po dalším zaváhání jejich defenzívy zvýšil tvrdou ranou z pravého kruhu na 3:0 Kracík. Až poté se směrem dopředu osmělili liberečtí hráči, ale v závěru první třetiny nevyužili přesilovku.

Do prostřední části naskočili hosté aktivně a snažili se o častější střelbu. Domácí ovšem pozorně bránili a díky rychlému přechodu volného středního pásma neustále hrozili z brejků. V polovině utkání se při akci tři na dva dostal do ideální střelecké pozice Hudáček, debutanta v plzeňské brance Frodla však nepřekonal. Na druhé straně se zaskvěl i jeho protějšek Will, jenž dokázal pravým betonem zneškodnit zakončení před brankou osamoceného nejstaršího hráče extraligy Kratěny.

Do závěrečné části hosté šli s jasným cílem rychle snížit, ale při hře čtyři na čtyři je po bekhendu Stacha od další pohromy uchránil jen pozorný Will. Zdramatizovat mohl ještě utkání Hudáček, po ideální přihrávce Kvapila však minul zcela odkrytou branku.

Hostům nevycházely ani přesilové hry, naopak v 52. minutě po skončení jedné z nich při přečíslení dva na jednoho skóroval po asistenci Gulaše podruhé v zápase Denis Kindl. Poté už rozjetí domácí pohodlně kontrolovali svůj náskok a většímu debaklu Bílých Tygrů zabránil jen jistý Will.

Litvínov vyhrál v Boleslavi

Hokejisté Litvínova, kteří v minulé sezoně zachránili účast v extralize až v baráži, vstoupili do nového ročníku výhrou v Mladé Boleslavi 4:3. Verva vedla na ledě soupeře ve 35. minutě už 4:1 a přes finiš Bruslařského klubu tříbodový zisk udržela.

Do sestavy Litvínova se zařadil i talentovaný útočník Jan Myšák, který tak debutoval v extralize ve věku 16 let, dvou měsíců a 20 dnů. Překonal 31 let starý klubový rekord Roberta Reichla, jenž byl v roce 1987 při své premiéře v nejvyšší soutěži o sedm dnů starší.

Mladá Boleslav zahájila sezonu drtivým náporem, když čtyři minuty prakticky nepůjčila Litvínovu puk a vyplynulo z toho vyloučení Hanzla, který za vysokou hůl inkasoval hned dva menší tresty. V čase toho prvního otevřel skóre zápasu dorážkou Bernadovy střely nejlepší mladoboleslavský střelec letního období Žejdl.

Během druhého trestu udělali domácí chybu a Gerháta zastavil jenom za cenu trestného střílení Kotvan. Sám faulovaný se pak postavil k reparátu a slovinského brankáře Krošelje přivítal v extralize brilantně provedenou Forsbergovou kličkou. Do kabin šli nakonec veselejší hosté, když si v závěru třetiny položil volný Kubát domácího gólmana a v brankovišti dokonal jeho dílo Tůma.

Po 15 vteřinách druhé třetiny se Litvínov radoval znovu, když domácí obranu zaskočil Petružálek se skórujícím Mikúšem. Pak se v Mladé Boleslavi nějakou dobu nehrálo, neboť při jednom ze soubojů v rohu nevydrželo plexisklo.

Po jeho opravě sice měla Mladá Boleslav mírnou převahu, ale šance si vypracovali hosté. Nejprve trefil břevno Gerhát a po uklouznutí Žejdla proměnil samostatný únik ve čtvrtý gól Litvínova Kubát. Tentokrát ale přispěchali domácí s rychlou odpovědí, když souhru obránců zakončil gólem na 2:4 Němeček.

A také Boleslav se dočkala branky v oslabení. Dvanáct vteřin před koncem druhého dějství totiž překvapil Orsava Januse střelou přes obránce a po čtyřiceti minutách hry to bylo 3:4.

Ve třetí třetině se domácí hnali za srovnáním, ale Janus v hostující brance byl bezchybný. V 51. minutě jej nepřekonal po samostatné akci Žejdl a Litvínov odolal i při Sörvikově vyloučení.

Vítkovice otočily v Pardubicích

Hokejisté Vítkovic vyhráli v prvním zápase nové sezony extraligy na ledě Pardubic 2:1. Dynamo se dostalo už po 23 vteřinách do vedení, ale Ostravané ještě v první třetině srovnali a po brance obránce Jana Výtiska ve 37. minutě definitivně otočili stav zápasu na svou stranu.

Pardubice přivítaly na utkání vzácného hosta, trojnásobného vítěze Stanley Cupu a dvojnásobného olympijského vítěze Igora Larionova, který se také zhostil slavnostního buly. Legenda sovětského hokeje si vysloužila potlesk vestoje.

Diváci se sotva usadili a už slavili první gól. Rolinek se chvíli po buly vydal dopředu a po střele Marosze zařídil ve 23 vteřině první gól zápasu. Vítkovičtí hokejisté byli zaskočení, ale postupně si začali vytvářet a šance v osmé minutě po Trončinského chybě za brankou srovnal Mahbod. Hosté si v první třetině zahráli dvě přesilovky a v další dobré šanci pálil Roman do břevna.

Na začátku druhé části sebral Vítkovicím skoro jistý gól Sýkora, když se vrátil k vlastní opuštěné brance a před dojíždějícími hráči odpálil kotouč. Hosté mohli i nadále těžit z přesilovek, jenže ani takřka dvouminutovou výhodu v pěti proti třem nevyužili. Dvakrát pálil nepřesně Lev a neujal se ani pokus Hrbase.

Dynamo si dvě početní výhody zahrálo až kolem poloviny zápasu a o moc úspěšnější nebylo, i když měl Bartošák práci zejména s akcí Marosze. Gól tak nakonec padl po nenápadné akci ve 37. minutě, kdy si Vítkovičtí několikrát vyměnili puk, až Jan Výtisk vystřelil od mantinelu a viditelně překvapil Kacetla.

Pardubice mohly srovnat při přesilovce, ale Bartošák vychytal jak dělovku Sýkory, tak o chvíli později dorážku Bubely. Po delší době pak Kacetla prověřil zblízka Tybor. Jinak útočilo hlavně Dynamo, avšak ke gólovkám ho pozorná obrana Vítkovic dlouho nepouštěla. Více než dvě minuty před koncem třetí třetiny sáhly Pardubice ke hře bez brankáře, ale jejich snaha k vyrovnávacímu gólu nevedla.

Zlín udržel vedení nad Třincem

Hokejisté Zlína vstoupili do nového ročníku výhrou nad Třincem 4:2 a potvrdili, že se jim proti úřadujícímu vicemistrovi daří. Proti Ocelářům vyhráli počtvrté z posledních pěti utkání. Berani vedli ve 33. minutě už 3:0, Třinec v závěrečné třetině zápas zdramatizoval, ale osm sekund před koncem pečetil výsledek v power play Pavel Kubiš.

V dresu Ocelářů se představil útočník Roberts Bukarts, který uplynulé tři sezony patřil k hlavním tahounům Beranů. Lotyšský útočník ale moc radosti v prvních minutách utkání neměl, protože domácí byli značně aktivnější. Jejich tlak zastavil až faul Ondráčka.

Třinec však nedokázal být nikterak nebezpečný, fanouškům Zlína se tak v dobrém světle předvedl jiný lotyšský střelec Edgars Kulda, posila z Dinama Riga. Ten obral při rozehrávce o puk Krajíčka a ránou nad rameno Hrubce otevřel v deváté minutě skóre zápasu.

Obrana hostů se dávala dohromady delší dobu, zanedlouho mohl další chybu Třineckých potrestat Popelka, toho ale faulem zastavil Krajíček. V následném oslabení se sice Oceláři ubránili, inkasovali ale vzápětí. Střelu Pavla Sedláčka z úhlu Hrubec vyrazil pouze před sebe a z dorážky se prosadil Popelka. Na 3:0 mohlo zvýšit duo Kubiš, Fořt, ovšem nestalo se tak.

Prostřední dějství bylo o něco klidnější, ovšem i nadále to byli Berani, kteří kontrolovali hru. Když ve 32. minutě usedl na trestnou lavici Dravecký, domácí rozjeli ukázkovou přesilovkou kombinaci, kterou po minutě a půl zakončila trefou do prázdné branky další nová akvizice Zlína Herman. Tím zároveň skončil zápas pro Hrubce, jehož nahradil Hamerlík.

Do třetí části však hosté vstoupili zcela odlišně oproti úvodním 40 minutám. V čase 46:03 vstřelil první branku Třince ránou z kruhu Adamský a hned za 83 vteřin snížil na rozdíl jediné branky po parádní kombinaci Chmielewski.

Poklidný zápas z pohledu Beranů se v ten moment změnil v boj o udržení těsného vedení. Největší šanci srovnat měl čtyři minuty před koncem Hrňa, poloprázdnou branku Jakuba Sedláčka ale z úhlu netrefil ideálně. Při power play chyboval na modré čáře Bukarts a Kubiš pojistil výhru Zlína trefou do prázdné branky.

Sparta s novým koučem začala vítězně

Hokejisté Sparty zvítězili v extraligové premiéře německého trenéra Uweho Kruppa nad Hradcem Králové 4:0. Na tříbodovém zisku Pražanů se výrazně podílely nové posily. Brankář Matěj Machovský zneškodnil 44 střel, obránce Jan Košťálek zaznamenal gól a přihrávku a další zadák Steven Delisle přidal třetí trefu.

V úvodu zápasu se nejprve Spartě a poté i Hradci Králové naskytla početní výhoda, ale žádný z týmů si v ní nevypracoval vážnější šanci. Ve 12. minutě se dostal do úniku hostující útočník Bezúch, Machovský si však s jeho pokusem poradil. Následně se hosté dvakrát probili až před sparťanského gólmana, který v obou případech zůstal nepřekonán.

Přestože Hradec diktoval tempo hry a v úvodním dějství zasypal Machovského 16 střelami, první gól vstřelila Sparta. V 16. minutě vypálil bek Košťálek od modré, jeho zblokovaný pokus skončil na hokejce útočníka Richarda Jarůška, který po rychlé otočce poprvé rozjásal domácí příznivce.

Hosté nedokázali v prostřední části využít ani 43 vteřin trvající přesilovku pět na tři. Pražané vzápětí uštědřili soupeři lekci z produktivity. Útočník Pech zavezl puk do útočné třetiny a přenechal ho Formanovi, který nabil Košťálkovi na dělovku z první, jež zaplula pod horní tyčku.

Třetí gól přidala Sparta ve 43. minutě. Zadák Piskáček přihrál na útočnou modrou Delisleovi a kanadský obránce umístil ostrý projektil přesně do pravého horního růžku Pavelkovy branky. Konečné skóre stanovil 69 vteřin před koncem duelu po samostatném úniku Kudrna.

Olomouc s přehledem porazila Vary

Hokejisté Olomouce vstoupili do nového ročníku extraligy výhrou nad nováčkem Karlovými Vary 4:1. Dvěma góly zařídil úspěch Hanáků útočník Zbyněk Irgl, který v 25. minutě vstřelil i vítěznou branku.

Do první velké šance se dostal v sedmé minutě hostující Flek, ale samostatný únik neproměnil. V polovině úvodního dějství domácí Švrček orazítkoval tyč. V 11. minutě po nahrávkách Ondruška a Koloucha otevřel skóre Irgl.

Do druhé třetiny vstoupili lépe hosté, když ve 22. minutě vyrovnal Beránek. Nerozhodný stav vydržel pouze tři minuty. Na 2:1 zvýšil opět Irgl, který po samostatné akci znovu překonal Novotného. Ve 28. minutě osamocený Tomeček tečoval puk jen mimo branku. Střely hostů se domácím dařilo blokovat.

V úvodu třetí třetiny byly aktivněji Karlovy Vary, ale Kohoutovu střelu ve 45. minutě v přesilovce Konrád chytil. O pár minut později se v šanci objevil domácí Kolouch, který ale vystřelil vedle. Neuspěl ani Vyrůbalík.

Pojistky vedení se Olomouc dočkala v 51. minutě, kdy proměnil Ondruškovu přihrávku Kolouch. Hned za 68 vteřin dovršil výsledek Knotek. Minutu před koncem mohl skóre ještě upravit karlovarský Kverka, ale neuspěl.