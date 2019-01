Daly jsme góly po pěkných akcích, liboval si pardubický Hovorka

Hokejisté Pardubic po sedmi porážkách v řadě konečně vyhráli a na vysokém vítězství 6:2 nad Olomoucí se dvěma přesilovkovými brankami podílel také útočník Marek Hovorka. Právě početní výhody byly klíčovým faktorem, který pomohl hned několik trýznivých sérií Východočechů. Na domácím ledě vyhráli svěřenci trenéra Ladislava Lubiny poprvé od 7. října. Někteří hráči včetně Hovorky tak ani nevěděli, jak vítězství s fanoušky oslavit.

"Bylo to hlavně o přesilovkách. Tři ze čtyř gólů jsme dali v početní výhodě a pak jsme byli v laufu. Dovolili jsme si věci, které nám doteď nevycházely, protože jsme byli v křeči. V neděli to bylo jiné, góly navíc padaly po hezkých akcích," pochvaloval si po utkání Hovorka, který nejprve zakončoval kombinaci do odkryté branky a poté se trefil z mezikruží.

"Stojím na svém místě, kde jsem vždycky hrával. Pořád jsem tu nový, takže neustále komunikujeme, jak to budeme hrát. Ještě si zvykám, ale už tam byly i hezké akce. Snad to bude pokračovat," uvedl Hovorka, který přišel do Dynama v polovině prosince.

Slovenský útočník v pardubickém dresu zatím odehrál 12 zápasů, ve kterých vstřelil pět branek a přidal tři asistence. Stejně jako na Spartě dokázal skórovat dvakrát.

"Kdyby takových zápasů bylo pět po sobě, nezlobil bych se. Bylo by to dobře i pro mužstvo," pousmál se Hovorka s tím, že ve třetí třetině pomýšlel i na hattrick. Měl na něj necelých 18 minut. "Myšlenky byly, ale nikdy jsem nebyl takový, že bych se do toho nutil. Když se pak naskytla šance, tak jsem nahrával Tomáši Rolinkovi. Každopádně nijak extra jsem po tom nebažil. Myslím, že to bylo i vidět," řekl.

Pardubice se teď budou snažit povedený výkon a výsledek zopakovat i v dalších zápasech. "Je důležité si vybudovat stabilní formu a nehrát jedno utkání dobře a pak pět špatně. Tak se to dělat nedá. Přesvědčili jsme se, že když budeme dávat góly z přesilovek, tak máme šanci hrát s kýmkoliv," uvedl slovenský útočník.

Dynamo na domácím ledě vyhrálo poprvé od 7. října. Řada hráčů, kteří do týmu přišli v průběhu sezony, tak ani nevěděla, jak probíhají pozápasové oslavy s fanoušky. "Nevěděl jsem, co následuje. Zažil jsem to poprvé. Říkali mi, že mám skočit rybičku a já tam stál jako solný sloup. Tak snad příště už to vyjde," dodal Hovorka s úsměvem Hovorka.