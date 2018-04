Litvínov porazil Kladno a udržel se v extralize, padá Jihlava

Hokejisté Litvínova porazili v závěrečném kole baráže o účast v extralize Kladno 5:2 a udrželi se v nejvyšší soutěži. Díky třetí výhře za sebou zůstali o bod před Jihlavou, které nestačilo k záchraně ani vítězství 3:2 nad Karlovými Vary a po ročním působení se vrací do první ligy. Energie měla návrat mezi elitu jistý od minulého kola.

Severočeši nakonec obsadili v baráži první místo. Získali stejně jako Karlovy Vary 20 bodů, ale mají lepší bilanci vzájemných zápasů. Poslední skončilo Kladno s pouhými čtyřmi výhrami z 12 zápasů.

Litvínov vykročil do boje na dálku s Jihlavou rázně. Již po 24 sekundách hry překvapil Cikánka vyjetím zpoza branky Černý a posunul Vervu do vedení. Další gól mohl přidat ve 4. minuty Jánský, ale na gól si musel počkat o dvě minuty déle, než zakončil do odkryté branky Rytířů. Hosté se poprvé vážněji v útočném pásmu předvedli v 9. minutě, Kloz ale trefil jen tyč Kantorovy branky.

Hned na začátku druhé třetiny se do další šance dostal Černý, Cikánek se tentokrát překvapit nenechal. Severočeši dlouho nebezpeční v útoku nebyli, ve 27. minutě ale obrana hostů nechala zcela volného Jíchu, který při dorážce nezaváhal. O 48 sekund později přidal čtvrtý gól Lukeš a vyprodaný Zimní stadion Ivana Hlinky mohl slavit záchranu v extralize.

Kladno sice předchozí barážový zápas v Litvínově vyhrálo 2:1, dnes bylo ale bez šance na solidní výsledek. Ve 43. minutě navíc přidal pátou branku obránce Baránek, jenž Cikánka překonal střelou od modré čáry krátce po buly.

Kantora usilujícího o druhou nulu za sebou prověřil v 50. minutě Machač, snížit ze slibné šance se mu ale nepodařilo. Nakonec se hosté branek dočkali. V 54. minutě se prosadil Patyk a o 40 sekund později Kaut. Na radosti domácích to ale neubralo. Stále tak platí, že od roku 1959, kdy Litvínov postoupil do extraligy, nikdy nejvyšší soutěž neopustil.

Jihlava vyhrála nad Karlovými Vary, přesto sestupuje

Jihlavané rozhodli o výhře třemi brankami v úvodní třetině. Skóre otevřel už ve 2. minutě Hubáček po Andělově úniku po pravém křídle. Druhý gól přidal o pět minut později Zeman.

Výkonu hokejistů Karlových Varů chybělo po pátečním nabytí extraligové jistoty nasazení. Svěřenci trenéra Martina Pešouta spoléhali na rychlé protiútoky, které většinou nedotáhli do koncovky. V obraně jim chyběl větší důraz, soupeři nechávali hodně prostoru ke střelbě. Ve 20. minutě to využil ke vstřelení třetího gólu kanadský útočník Rabbit.

Od druhé třetiny nastoupil v brance Karlových Varů Kuchař, jenž nahradil Závorku. I když si Dukla vytvořila několik slibnějších střeleckých příležitostí, gólově se už neprosadila. V závěrečné třetině domácí upadli do útlumu a dopouštěli se chyb v defenzivě. Hosté naopak herně ožili a brankami Vrdlovce a Stloukala zkorigovali výsledek.

V závěru ještě mohli zvýšit náskok Dukly Jiránek, ale neproměnil v oslabení sólový nájezd, a po něm i Rys, jenž nedoklepl z bezprostřední blízkosti puk do sítě. V poslední minutě se soupeř odhodlal k power play vyrovnat, ale vyrovnání se nedočkali.