Přijeli jsme pro jeden bod a ten máme, pochvaluje si Hruška

V play-off zatím střelecky jen paběrkoval, zato dnes brněnský útočník Jan Hruška hned dvěma trefami zařídil hokejistům Brna v Třinci první finálové vítězství. Kometa vyhrála ve druhém finálovém utkání 3:2 a vyrovnala stav série.

"Máme jeden bod, pro který jsme přijeli. Kdybychom měli dva, bylo by to lepší, ale i jeden je výborný. Myslím, že je lepší vyhrát takhle těsně než nějakým větším rozdílem," řekl Hruška novinářům. "Nemohli jsme počítat, že vyhrajeme hned první zápas. Proč by nás nemohl porazit Třinec, který má super sezonu, super hráče a skončil v základní části nad námi. Úplně normální věc. Vyhráli jsme druhý zápas a jsme za to rádi."

Dvaatřicetiletý útočník dnes skóroval v obou případech s dávkou štěstí. U jeho první branky sehrála klíčovou úlohu hokejka tečujícího třineckého obránce Matyáše, který puk usměrnil mezi Hrubcovy betony, na 2:0 Hruška zvýšil zády k bráně tečí Krejčíkovy střely.

"Bavili jsme se, že je potřeba rychle dostávat puky do brány, protože oni si rychle rozebírají hráče jeden na jednoho. A čím dříve tam ten puk přiletí, tím větší je šance, že tam člověk zůstane chvilku sám. Kuba to tam rychle hodil, já jen nastavil hokejku a spadlo to do brány," řekl Hruška.

Kometu pozitivně ovlivnil jeho vedoucí gól z šesté minuty. "Jasně že je vždy lepší dát vedoucí gól. Od toho se odvíjela hra, že Třinec musel více tlačit a my mohli hrát trpělivěji. Samozřejmě že v sobotu to bylo přesně naopak a to nám nevyhovovalo. Včera oni měli více štěstí a hráli líp. Bylo na to potřeba zareagovat a zlepšit hru tak, aby se nedostávali do tolika šancí jako v sobotu, a myslím, že až na nějaké výjimky se to povedlo," pochvaloval si Hruška.

Třinec v závěru přesto Brňany dostal ještě do problémů. "Pak to bylo sice drobné drama, ale nic vážného. Rozhodující byla celkově naše hra ve třetí třetině. Myslím, že jsme hráli zodpovědně a nedělali jsme nějaké chyby," mínil Hruška.

Třinec nakonec zápas ještě "dohrál" po závěrečné siréně, a to v podobě rvačky Chmielewského s Gulašim. Hruška v tom nic mimořádného neviděl. "Nějaká šarvátka tam byla. Něma (Němec) má pod okem šrám od jednoho jejich hráče, ani nevím, který šikula to byl. To se ale stává, je to vyhrocené, možná to neunesl. Nehraje se o málo, emoce tam jsou, včera my se to v závěru snažili přitvrdit, dneska do toho šli oni. Je to hokej," podotkl Hruška.

Podle něj Kometě sobotní dohrávání soubojů dnes přineslo ovoce. "Nechtěli jsme včera končit zápas tak, že dostaneme pět gólů a nic. Byla tam spousta kluků, kteří to přibrousili, Třinci to nějaké síly vzalo, takže nějaký význam to mělo. Nebylo tam nic zákeřného. Dneska jsme šli s tím, že chceme hrát hokej. Nechtěli jsme vyvolávat žádné šarvátky, ale soustředit se na hokej. A to nám vyšlo," doplnil Hruška.