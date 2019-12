Sparta ve šlágru zdolala Třinec, Gulaš režíroval výhru Plzně

Hokejisté Sparty porazili v zápase 29. kola extraligy Třinec 3:2 a úřadujícího mistra udolali potřetí v sezoně. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel útočník Vladimír Růžička, jenž se vrátil do sestavy Pražanů po zdravotních problémech.

V úvodu zápasu byli nebezpečnější hosté, Marcinko však z dobré pozice nemířil přesně. Sparta se v útočném pásmu poprvé výrazněji usadila až v 5. minutě, pozorný Štěpánek ale držel nerozhodný stav.

Skóre se poprvé měnilo až ve 13. minutě, kdy při hře čtyři na čtyři tečoval Poláškovo nahození od modré čáry Růžička a překonal třineckého gólmana.

Sparta měla převahu, na začátku druhé třetiny však Oceláři v první přesilové hře vyrovnali. Zasloužil se o to důrazný Szturc, který si tak připsal premiérový gól v třineckém dresu.

Pražané si však v následné početní výhodě vzali vedení zpět. Formanovu akci zakončil opět Růžička. Domácí byli lepší, třetí branky se však dočkali až v závěru druhé dvacetiminutovky, kdy se při Kundrátkově vyloučení prosadil Forman.

Ve 42. minutě byl blízko snížení Polanský, Machovský byl ale připraven. Oceláři postupně převzali aktivitu, byli nebezpečnější a nakonec se jim podařilo snížit. Vyrovnat ale i přes závěrečnou power play již nedokázali.

Třinec se v extralize představí znovu až 5. ledna v Karlových Varech po návratu ze Spenglerova poháru.

Karlovy Vary x Kladno

Hokejisté Karlových Varů vyhráli doma nad Kladnem 3:1 a připsali si pátou výhru za sebou. Rytíři, kterým opět chyběl hrající majitel Jaromír Jágr, zaznamenali venku šestou porážku v řadě. Po vyrovnané první třetině dal vítězný gól ve 27. minutě Martin Kohout a v závěrečném dějství ještě pojistil výsledek Tomáš Mikúš.

Zápas začal pro domácí nešťastně, protože hned v úvodní minutě po nevinném souboji u mantinelu odkulhal do šatny obránce Stříteský. Po úvodních šancích hostujícího Hovorky a karlovarského Beránka otevřel účet zápasu Flek, jehož vyslal do úniku Rachůnek.

Karlovy Vary se z vedení neradovaly dlouho a za 98 sekund Rytíři vyrovnali. Kaut rozjel akci, po pokusu Štěpána Bláhy se k němu puk odrazil a Novotný byl proti zakončení do odkryté branky bezmocný. Vrátit vedení mohl domácím hráčům ještě v první dvacetiminutovce Kohout, ale zcela osamocený přestřelil branku.

Hned na úvod druhého dějství byl blízko obratu několikrát Strnad, který nejdříve nevyužil ve vlastním oslabení přečíslení dvou na jednoho, o chvíli později zcela sám neprostřelil Novotného a následně nastřelil tyč karlovarské branky.

Středočeši byli aktivnějším týmem, ale ve 27. minutě inkasovali. Mikúš našel ideálně Kohouta, který zamířil do odkryté branky. Energie následně neuspěla při dvou přesilových hrách a sama se ubránila v jednom oslabení.

V urputné bitvě pojistili domácí v 52. minutě náskok díky Mikúšovi, který střelou zápěstím z pozice mezi kruhy nedal Godlovi šanci. Další šance Západočechů měli ještě Koblasa, Beránek a zejména Flek, který netrefil prázdnou branku při 74 vteřin trvající hře Rytířů bez gólmana, ale domácí to mrzet nemuselo.

Litvínov x Pardubice

Hokejisté Litvínova porazili Pardubice 4:3 po samostatných nájezdech. Hosté se po bezbrankové první třetině prosadili jako první, ale Severočeši vývoj ještě do druhé přestávky otočili. Vedení 3:1 ale v závěru ztratili, rozhodl tak až v nájezdech Lukáš Kašpar, který skóroval i během základní doby. V dresu vítězů byl u tří gólů (1+2) obránce Tomáš Pavelka.

Hosté měli v úvodu štěstí po zakončení Petružálka. Ve 13. minutě pykal jako první v utkání Kusý, jenže domácí hned v úvodu početní výhody propadli a Harju jel sám na gólmana Honzíka, ale ten ho vychytal. Stejně dobře si vedl i při Látalově ráně z první. Kantor se naopak vyznamenal proti pokusu Lukeš, neuspěl ani dorážející Trávníček.

Ve druhé třetině už přišly i góly. Když z ní uběhlo 94 sekund, Beran tečoval ránu Juraje Mikuše a poslal Východočechy do vedení. Právě Mikuš se ale provinil proti pravidlům před polovinou základní doby a domácím stačilo na využití přesilovky pouhých sedm sekund: Pavelka oslovil z modré čáry Mahboda, ten ale místo střely krásně našel ještě na druhém kruhu Kašpara a ten trefil odkrytou branku. Sám Pavelka pak navíc dokonal obrat v čase 39:58, když se prosadil střelou od modré čáry.

Když po 79 sekundách ze třetí části zvýšil Jarůšek už na 3:1, vypadalo to s hosty bledě. V 54. minutě mohl snížit Mikuš, jenže neuspěl. A stejně dopadli hráči Dynama i v následující přesilovce. Na začátku 57. minuty pak museli sami do čtyř za špatné střídání, jenže domácí selhali v prostoru kolem své branky a Poulíček po Kubátově chybě snížil. Pardubičtí to pak již v plném počtu zkusili s hrou bez brankáře a Mandát vyrovnal.

Prodloužení nerozhodlo a došlo tak až na nájezdy. Harju, Hübl a Kindl neuspěli, na Lukešovu trefu odpověděl Mandát, ale domácím vrátil vedení Kašpar. Tybor následně nedal a Hedberg vyšvihl "Forsbergův" blafák, čímž definitivně rozjásal domácí.

Zlín x Olomouc

Hokejisté Zlína vyhráli nad Olomoucí po přestřelce 8:6, bodovali počtvrté za sebou a z toho potřetí vyhráli. Hanáci venku prohráli ve čtvrtém z uplynulých pěti vystoupení. Za Berany si připsali shodně dvě branky a jednu asistenci Pavel Kubiš a Zdeněk Okál, tři nahrávky stihl Antonín Honejsek. Stejnou bilanci jako Kubiš s Okálem měl i v dresu poražených Pavel Musil.

Zlín zaspal úvod utkání a krutě na to doplatil. Při vyloučení Noska nejprve v čase 3:02 překonal Kašíka střelou na bližší tyč Irgl, načež za další minutu a půl už na 2:0 zvyšoval Laš, jenž dorazil svou vlastní střelu. Nedůsledný zlínský tým se vzpamatoval o komerční přestávce, kdy měl velmi hlasitý proslov trenér Svoboda.

A vzápětí se také dočkal snížení. Moc prostoru dostal mezi kruhy kapitán Beranů Žižka, jehož projektil se zastavil až v síti. Gólově bohatý nástup se tím zastavil, do pauzy už fanoušci obou týmů, kteří dnes společně vytvořili skvělou atmosféru, další branku neviděli.

To jim ale bohatě vynahradila úvodní polovina prostředního dějství. Zlínští zamíchali sestavou a přineslo to ovoce. Nejprve ve 23. minutě vyrovnával z brankoviště Dufek, načež za dvě minuty využili početní výhodu také domácí, když otočil stav ranou mezi Lukášovy betony Okál.

Atraktivní duel neztrácel na síle, uběhlo pouhých 39 sekund a zase bylo srovnáno. Dostatek prostoru využil k přesné ráně Káňa. A drama pokračovalo. Za dalších 40 vteřin Beranům vrátil vedení druhou trefou v utkání Okál, čímž ukončil Lukášovo působení v brankovišti. Nahradil ho Konrád.

Vyrovnat posléze mohli Hanáci při skoro minutové hře čtyř proti třem, podařilo se jim to však až poté. V čase 30:16 už na 4:4 posunul ukazatel skóre svou tečí Musil. Přestože do druhé přestávky už gól nepadl, diváci se nenudili, neboť místo branek viděli potyčky.

Po přestávce je však zase nahradily góly. Hned po 18 sekundách poslal Kohouty do vedení Kolouch, na druhé straně ale rychle odpověděl Kubiš. Nekončící přestřelku proměnil ve zlínské vedení ve 49. minutě Fryšara, načež se prosadil také Fořt a zvýšil na 7:5. Toto odskočení se nakonec ukázalo jako zásadní.

Hanáci následně zkusili už tři minuty před koncem power play, při níž hned po osmi sekundách dotlačil za pomoci Beranů puk za čáru Musil. Poté však Jaroměřský zlomil při střele hůl a do opuštěné branky se trefil Kubiš. Tím dal už definitivní tečku za divokou přestřelkou.

Mladá Boleslav x Brno

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili Brno 5:4 v prodloužení. O čtvrté porážce Komety z posledních pěti utkání rozhodl v čase 61:39 Mário Lunter. Hostům k úspěchu nepomohlo ani povedené vystoupení útočníka Tomáše Vincoura, který zaznamenal čtyři body za gól a tři asistence. Po nahrávce si kuriózně připsali oba gólmani Gašper Krošelj a Karel Vejmelka.

Více šancí měli v první polovině úvodní třetiny hosté, ale Krošelj si poradil se všemi pokusy hostů včetně dvou nebezpečných střel Vincoura. Vejmelka měl na druhé straně nejvíc práce se střelou Kousala. Další ohrožení si pro Vejmelku připravil jeho spoluhráč Mueller, který nebezpečně srazil přihrávku Luntera na vlastní branku.

Zatímco v první třetině se diváci branky nedočkali, v úvodních dvou minutách druhé části padly hned dva góly. Skóre otevřel dorážkou vlastní střely Mueller, na druhé straně přispěchal s odpovědí Bičevskis. A za chvíli bylo v domácích řadách ještě veseleji, když Bruslaře poslal do vedení v přesilovce Skalický dorážkou Ševcovy dělovky od modré čáry.

Jenže stejně dobře naložili s přesilovkou za čtyři minuty i hosté, když se podruhé v zápase prosadil Mueller. Než stačil hlasatel ohlásit střelce druhé branky Komety, už opět vedli domácí. Kombinaci čtvrté mladoboleslavské formace zakončil Najman.

Ze třetí třetiny uběhlo 35 vteřin a bylo opět vyrovnáno, když se z pravého křídla trefil Holík. Strhující podívaná pokračovala i nadále - Kometu dostal do vedení v přesilovce Vincour, ale tentokrát našli odpověď domácí, když se po vyhraném buly trefil Klepiš.

Další branka už v základní době nepadla, a tak se diváci dočkali prodloužení. V něm se o vítěznou trefu postaral slovenský útočník Lunter.

Hradec Králové x Plzeň

Připravujeme podrobnosti