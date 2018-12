Užívám si volnost a útočnou roli, prohlásil Plekanec po debutu

Hokejový útočník Tomáš Plekanec se v premiérovém zápase v dresu Brna zapsal mezi střelce a zopakoval tak situaci ze svého letošního debutu v dresu mateřského Kladna v první lize. Na rozdíl od zápasu Rytířů se ale po jeho skončení nemohl radovat z výhry. Kometa totiž v předehrávce 25. kola extraligy prohrála se Spartou 3:4 v prodloužení.

"Škoda, že to dopadlo takhle. Myslím, že jsme měli spoustu příležitostí v zápase odskočit o více než dva góly a tam by se zápas zlomil. Bohužel. Na druhou stranu musíme ocenit výkon Sparty, která začala od druhé třetiny hrát mnohem lépe a držela s námi krok. A pak vyrovnali," řekl Plekanec po zápase, ve kterém si připsal gól a asistenci.

Šestatřicetiletý útočník, který se do Česka vrátil poté, co předčasně ukončil angažmá v Montrealu, a v Brně hraje formou střídavých startů z prvoligového Kladna, strávil v zápase na ledě téměř 18 minut. A nastupoval v přesilovkách i v oslabení. "Cítil jsem se celkem dobře. Ke konci mi trošku ubývaly síly, ale to je normální vzhledem ke stavu, ve kterém jsem byl vzhledem ke zranění. To se zlepší," řekl.

Kladenský odchovanec se mezi střelce zapsal v 29. minutě, kdy po přihrávce Martina Erata zvýšil na 3:1. "Nejsem si jistý, ale myslím si, že si to tam vrazil sám hráč Sparty," poukázal na fakt, že společně s ním se puk před brankou snažil zasáhnout i útočník hostů Zach Sill. "Byl jsem ale hlavně rád, že jsme odskočili na dva góly. Bohužel to nestačilo, abychom zápas dotáhli do úspěšného konce," litoval.

Plekanec byl vždy považovaný za specialistu na vhazovaní, ve čtvrtek se mu ale v této herní činnosti moc nedařilo. Měl úspěšnost jen 43 procent, navíc jej čároví rozhodčí z buly častokrát vykázali. "Nevím, čím to bylo. Neznám moc pravidla, nevím, jak to rozhodčí hážou. Je to jen otázka si zvyknout a myslím, že v příštích zápasech to bude lepší," řekl Plekanec.

Stejně jako před lety v reprezentaci Plekanec nastupoval v útoku s Eratem a dařilo se jim. "Užíval jsem si, že po dvou třech letech, kdy jsem hrál v NHL hodně defenzivní roli, tak tady je to opak. Jen doufám, že to skončí výhrami a budeme mít po zápasech větší radost," přál si Plekanec. "Mám tady více volnosti, kterou se snažím využít a vrátit se do hry, kterou jsem hrál před lety," doplnil.

Společně s ním a Eratem nastupoval v útoku teprve osmnáctiletý Karel Plášek, jenž se zapsal i mezi střelce. "Je to výborný hokejista. Viděl jsem ho poprvé a musím říct, že je to výborný hráč. Musím říct, že má všechny předpoklady, aby uspěl v NHL. Když na sobě bude pracovat, má před sebou skvělou budoucnost," řekl zkušený centr.

Plekanec má za sebou starty na olympijských hrách i mistrovství světa a trenér reprezentace Miloš Říha prohlásil, že by jej rád ještě v týmu uvítal. Sám hráč však považuje kariéru v národním týmu již za uzavřenou. "Já už jsem se rozhodl, aby dostali příležitost (mladší) kluci. Třeba jako Karel (Plášek). To je hráč pro budoucnost českého nároďáku. Myslím, že můj čas vypršel," podotkl.