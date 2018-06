Smith-Pelly zůstává ve Washingtonu, prodloužil o rok

Vítěz Stanley Cupu

Kempný: Nabídek mám hodně, ale chci zůstat ve Washingtonu

Pokud by to šlo, hokejista Michal Kempný by rád zůstal i v příští sezoně NHL ve Washingtonu, s nímž po únorovém příchodu z Chicaga na začátku června vyhrál... více