VIDEO: Jako přes kopírák. Chytil zopakoval své úchvatné sólo

Filip Chytil nepřestává udivoval hokejový svět. Mladý český hokejista ve službách New Yorku Rangers předvedl v noci ze soboty na neděli parádní akci, na jejímž konci překonal brankáře soupeře. Zajímavé je, že takřka totožný gól vstřelil i v minulém utkání proti Chicagu.

Zdá se, že talentovaný hráč má zálibu v dlouhých výletech přes celé kluziště, navíc zakončené přesně na bližší tyč. Když se krásným sólem prezentoval proti Chicagu, všichni v hale byli ohromeni včetně Chytilových spoluhráčů. Nikdo ale nečekal, že stejný kousek předvede hned v následujícím zápase!

Filip Chytil goes coast-to-coast to even up the score for the Rangers. 🚨 pic.twitter.com/fjnn5ppFhg