Velké zklamání. Ale můžeme na sebe být pyšní, myslí si Růžička

Přestože nad finským Jyväskylä vyhráli v dnešní semifinálové odvetě po nájezdech 4:3, hokejistům Třince postup do finále Ligy mistrů o jediný gól v součtu obou zápasů unikl. Vidina finálového souboje na ledě Werk Arény se rozplynula po neúspěšném penaltovém rozstřelu, v němž dokázali skórovat pouze hosté.

"Je to velké zklamání samozřejmě, ale na tým, za to co jsme dneska předvedli, jsem pyšný. Všichni v kabině i diváci mohou být pyšní. Prali jsme se do konce, škoda, že to nevyšlo," řekl útočník Martin Růžička.

Třinec proti čtvrtému celku finské ligy předvedl výborný hokej. Po úvodním tlaku a vedoucí Růžičkově brance se nedal zlomit dvěma trefami Finů ještě v první části. Místy dostával protivníka pod obrovský tlak.

"Byla to ťafka na psychiku, ale v kabině jsme se pořád povzbuzovali. Nechtěli jsme před finále končit, pořád jsme měli dost sil. Věděli jsme, že to můžeme obrátit. Jejich brankář chytal výborně, ale přesto jsme k tomu pátému gólu měli několikrát blízko. I v prodloužení tam šance byly, ale nespadlo to tam," řekl Růžička.

Ačkoliv Třinec vyhrál všechna domácí utkání v Lize mistrů, na finále to nestačilo. Stop mu vystavily opět nájezdy, se kterými Oceláři "válčí" i v extralize. "Ty nám dlouhodobě nejdou, je to škoda," řekl Růžička.

Třinec po boji cítil křivdu kvůli verdiktům sudích. Šéf klubu Jan Czudek mluvil o stížnosti na vedení soutěže, Růžička se do kritiky pouštěl nechtěl. Domácím vadila situace z nájezdů, když finský gólman proti Chmielewskému hodil hokejku. "Podle mne to vyhodil a měl se opakovat nájezd, ale to je můj názor. K rozhodčím nebudu nic říkat," řekl Růžička.

Třinec dosáhl v Lize mistrů na své dosavadní maximum, do semifinále ještě nikdy nedošel. "Myslím, že nám to hodně dalo. Byl to super zážitek od začátku až do konce. Zahráli jsme si proti skvělým týmům a porazili jsme přední evropské týmy. Bezvadná zkušenost," řekl Růžička.