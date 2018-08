V Belgii vládl Vettel a v MS snížil ztrátu na Hamiltona

Velkou cenu Belgie formule 1 vyhrál Němec Sebastian Vettel z Ferrari a v průběžném pořadí mistrovství světa snížil ztrátu na vedoucího Brita Lewise Hamiltona na 17 bodů. Obhájce titulu z Mercedesu dnes obsadil druhé místo, třetí byl s velkým odstupem Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.

Vettel sice odstartoval z druhého místa, ale ještě v prvním kole sesadil Hamiltona z vedoucí pozice. "Musím Sebovi pogratulovat, protože jsem udělal všechno, co jsem mohl, jel jsem i velmi dobře, ale on mě předjel, jako bych tam ani nebyl," řekl novinářům Hamilton. "Podařil se mi start a myslím, že Lewis mě na levé straně neviděl," přidal Vettel. "Jakmile jsem se dostal na první místo, uklidnil jsem se. Navíc se mi podařil i restart po safety caru a pak už to byl klidný závod, který jsem kontroloval," dodal německý pilot.

Vettel se totiž dostal do čela těsně před výjezdem safety caru, který vyrazil na trať po ošklivě vypadající kolizi v první zatáčce. Po nárazu Nica Hülkenberga z Renaultu vyletěl do vzduchu Fernando Alonso z McLarenu a spadl na vůz Charlese Leclerca ze Sauberu, kterého zachránil ochranný kruh kolem kokpitu, tzv. halo.

"Neměl jsem žádný problém, prostě jsem neodhadl situaci a udělal chybu. Vždycky mě zaskočí, jak jsou tahle auta citlivá," řekl Hülkenberg. "Nechápu, jak mohl začít brzdit tak pozdě. Když jsem viděl záznam, tak halo se dnes ukázalo jako velmi dobrá věc," přidal Alonso.

Pro všechny tři závod skončil, kvůli následkům hromadné havárie musel o několik kol později odstoupit také Kimi Räikkönen z Ferrari. Do cíle kvůli technickým problémům nedojel ani Daniel Ricciardo z Red Bullu. Hülkenberg byl posléze za zavinění nehody potrestán ztrátou deseti pozic na startu příštího závodu v Monze a dostal tři trestné body. Celkem má na kontě čtyři trestné body a pokud by jich během jednoho roku dostal dvanáct, přišel by automaticky o start v jedné Velké ceně.

Čtyřnásobní mistři světa Vettel s Hamiltonem poté jeli vlastní závod, a když pilot Ferrari udržel první místo i po zastávce v boxech ve 22. kole, kdy se vrátil na trať těsně před soupeřem z Mercedesu, bylo rozhodnuto. Hamiltona nakonec porazil o 11 sekund.

"Měl jsem štěstí, že jsem neztratil čas při předjíždění vozů, co byly o kolo zpět. V posledních patnácti kolech už Lewis tolik nebojoval, takže jsem i já zvolnil," řekl Vettel. "Někdy musíte být pokorní. Druhé místo je velmi dobré a navíc je vidět, že naše vozy nejsou tak rychlé," přidal šéf Mercedesu Toto Wolff. Třetí Verstappen zaostal o 31 sekund a čtvrtou příčku obsadil Valtteri Bottas z Mercedesu, přestože po trestu za výměnu částí motoru odstartoval až z předposlední řady.

Pro jednatřicetiletého německého pilota to bylo 52. vítězství v kariéře, jímž překonal bilanci francouzské legendy Alaina Prosta a osamostatnil se na třetím místě historického pořadí. Před ním jsou jen Michael Schumacher (91) a Hamilton (67). Vettel díky vítězství ukrojil z Hamiltonova náskoku osm závodů před koncem sezony sedm bodů. Další šanci snížit ztrátu bude mít už příští týden, kdy Ferrari čeká závod na domácí půdě v Monze.