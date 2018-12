Australané vybojovali historický úspěch, vedla je dvojčata z Prahy

Postarala se o historický milník na florbalovém mistrovství světa v Česku. Dvojčata z Prahy, Tomáš a Daniel Gartnerové, dotáhli Austrálii až ke konečnému dvanáctému místu, co je její nejlepší výsledek v historii. Poprvé se také do play off dostal celek z Asie a Oceánie. Do deseti let ale pomýšlí 20letí sourozenci na lepší výsledek. S tamější reprezentací by se rádi dostali mezi nejlepší osmičku a kvalifikovali se i na Světové hry.

Doma na ně chodí maximálně kamarádi, rodina či příbuzní. Na šampionátu si vyzkoušeli, jaké to je si zahrát před početným publikem. Na duel v základní skupině přihlíželo na souboj Austrálie s Thajskem 6 583 lidí, převážně školáků. "Nečekali jsme, že bychom odehráli zápas před takovou návštěvou. V O2 areně se tak stalo," těšilo Daniela Gartnera. "Odehráli jsme šampionát v našem rodném městě, což je pro nás super zážitek a zkušenost," přidal se k němu bratr.

Do Austrálie zamířili před sedmi lety s otcem, kvůli jeho práci. Oni se rozhodli rozvíjet florbal v zemi, která o něm neměla téměř žádné povědomí. Progres je znatelný. Předloni v Rize skončila australská reprezentace patnáctá, nyní o tři příčky lépe. Vůbec poprvé v historii florbalu se tak stalo, že se do play off dostal tým z Asie či Austrálie a Oceánie.

"Chceme ho v tomto regionu posunout výše. Nyní nám dozrávají další junioři, kteří se zapojí do mužské reprezentace. Tihle hráči už jsou daleko florbalovější než ti, kteří jsou nyní v Praze," vysvětluje Tomáš Gartner, který si na MS připsal osm kanadských bodů s bilancí 4+4.

Chtějí mezi elitu

Ačkoliv se cítí jako Australané, tak na svůj mateřský jazyk nezapomínají. "Mezi sebou mluvíme česky a stejně tak i na hřišti. Na ostatní samozřejmě anglicky," konstatuje Daniel Gartner. Spolu s českými dvojčaty byli v australském národním týmu také dva naturalizovaní Švédi, Jihoafričan, Brit a gólman původem z Malajsie. Na střídačce je poté finské duo, které týmu předává taktické prvky z evropského a především severského florbalu.

Letošní dvanácté místo ale nemusí být podle pražských dvojčat konečnou. Florbal získává v Austrálii na popularitě. V Sydney a Melbourne zájem sice o něj moc není, ale v Perthu je už juniorská základna. Dále tam hraje přibližně 150 škol ligu, kterou si samy vytvořili," popisuje Tomáš Gartner.

"Dvanáctileté děti jsou už hodně talentovaní, pokud budou mít podmínky a chuť se zlepšovat, tak v horizontu deseti let můžeme zaútočit klidně i na osmé místo," přidává se Daniel. Cílem Australanů je totiž účast na Světových hrách v roce 2021 nebo 2025, kam se dostanou vždy medailisté z předcházejícího MS, dále nejlepší mimoevropský tým a poslední místo zbude pro pořadatelskou zemi.