Brůček se potřetí v řadě stal českým šampionem v reiningu

Vláda Lukáše Brůčka na domácí reiningové scéně pokračuje. Čtyřiatřicetiletý závodník opanoval potřetí v řadě český šampionát v této atraktivní disciplíně westernového ježdění na koni. Brůček o víkendu v Kozlovicích podruhé obhájil titul v kategorii Senior (šestiletí a starší koně), když v sedle Top Sail Popa porazil Pavla Orla se Star One Gunem. "Každé vítězství je cenné a každého si vážím," uvedl staronový český mistr.

"Bylo to podobně obtížné jako v předchozích letech. Letos se nezúčastnil jeden z hlavních konkurentů, protože byl v zahraničí, ale zase tam byli jiní kvalitní soupeři," porovnával Brůček.

Úspěšné mistrovství podtrhl navíc třetím místem v sedle koně Whizper To Me a titulem v kategorii Junior (koně do pěti let) na Magico Gallovi, s nímž předstihl znovu Pavla Orla se Stargunnem.

Vítězství ale Brůčkovi ještě nezevšedněla a nebere je jako samozřejmost. "Každý titul a každé vítězství se slaví, dáme si skleničku. Na nějaké velké oslavy ale není čas, spíš až po sezoně," prohlásil Brůček a vysvětloval: "Máme nabitý program a už se připravujeme na další závody v zahraničí, na které odjíždíme za čtrnáct dní."

Vrchol sezony však pro Brůčka přijde až na začátku prosince, kdy se chystá na prestižní podnik do italské Cremony. "Je to závod Futurity (tříletí koně), jeden z největších v Evropě, s vysokými dotacemi," těší se český reprezentant.

I přes nabitou konkurenci si Brůček nedává malé cíle. "Určitě bych se chtěl probojovat do finále a pak se uvidí. Potom už je to trošku loterie, přece jen se tam sjede evropská špička a nejspíš i přední jezdci z jiných kontinentů," říká.

V mládežnické kategorii triumfovala na domácím mistrovství Radka Paverová s SK Whizchic, mezi amatéry se radovala Martina Lissová v sedle HH Golden Shiner.